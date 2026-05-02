El FC Barcelona ya tiene plan B: encuentra sustituto para Raphinha

El FC Barcelona se mueve en el mercado de fichajes. La posible salida de Raphinha obliga al club a preparar un relevo de garantías.

Raphinha, clave… pero con el futuro abierto

En el actual proyecto del FC Barcelona, Raphinha es mucho más que un extremo. Es un líder dentro del vestuario, un jugador que aporta intensidad, desborde y carácter competitivo en cada partido. Su rendimiento en LaLiga y en competiciones europeas lo ha consolidado como una pieza importante en el esquema del equipo.

Sin embargo, el fútbol moderno está marcado por el mercado, y en el Barça no descartan ningún escenario. Si llega una oferta superior a los 100 millones de euros, especialmente desde mercados como Arabia Saudí, el club podría plantearse seriamente su venta. No sería una decisión sencilla, pero sí estratégica.

El contexto económico sigue siendo un factor determinante. Una operación de este calibre permitiría al Barça reforzar varias posiciones y dar margen a nuevas incorporaciones. Por eso, la dirección deportiva ya trabaja en posibles alternativas para no quedarse sin soluciones en caso de una salida inesperada.

Jeremie Doku, el nombre que gana fuerza

En ese escenario aparece con fuerza el nombre de Jérémy Doku. El extremo del Manchester City se ha convertido en el principal candidato para reforzar el ataque azulgrana en caso de que Raphinha abandone el club.

Doku es un perfil que encaja perfectamente en la idea del Barça. Velocidad, desequilibrio y capacidad para romper defensas en el uno contra uno. Su rendimiento reciente, con goles y asistencias en competiciones exigentes, lo posiciona como uno de los extremos más interesantes del fútbol europeo.

Además, el contexto del Manchester City podría facilitar la operación. La posible salida de Pep Guardiola ha generado cierta incertidumbre dentro del club inglés, y algunos jugadores valoran nuevos retos. En este sentido, la opción de jugar en el Barça y en un entorno como el fútbol español resulta atractiva para el jugador.

El precio de la operación rondaría los 80 millones de euros, una cifra elevada pero asumible si se concreta la venta de Raphinha. Desde el club consideran que es una inversión coherente dentro del proyecto.

🗣️ Jeremy Doku: "İnsanlar daha çok gol atmamı söylüyor, kale önünde daha bencil olmalıymışım.



Ama hayır, ben o tarz bir oyuncu değilim. Kafamı kaldırıp baktığımda ilk düşündüğüm şey kime asist yapabileceğim oluyor, nasıl gol atabileceğim değil." pic.twitter.com/razRBGx5YJ — L'Europe (@leuropefootball) April 25, 2026

Flick da el visto bueno a la operación

El técnico Hansi Flick también juega un papel importante en esta posible operación. El entrenador alemán valora muy positivamente el perfil de Doku, al considerar que puede aportar dinamismo, profundidad y soluciones en ataque.

Flick busca un equipo vertical, con jugadores capaces de generar peligro constante. En ese contexto, Doku encaja como una pieza ideal para mantener el nivel ofensivo del Barça. Su llegada permitiría incluso introducir nuevas variantes tácticas en el sistema.

Aun así, todo dependerá del futuro de Raphinha. Si el brasileño continúa, el club no se planteará cambios drásticos en esa posición. Pero si se produce su salida, el Barça ya tiene claro el camino a seguir.