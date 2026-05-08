El fichaje de Julián Álvarez ya tiene límite: el FC Barcelona no pagará más de esta cantidad

El FC Barcelona ya ha marcado una línea roja en el mercado. El club azulgrana considera a Julián Álvarez una prioridad absoluta para reforzar el ataque, pero también tiene claro que no pondrá en riesgo su estabilidad económica por ninguna operación.

El Barça fija su techo por Julián Álvarez

En las oficinas del Camp Nou llevan semanas trabajando en silencio sobre una de las operaciones más ambiciosas del próximo mercado. Julián Álvarez es uno de los nombres que más seducen a la dirección deportiva y también a Hansi Flick, que considera al argentino un futbolista ideal para su nuevo proyecto.

El delantero reúne prácticamente todas las condiciones que busca el Barça. Tiene movilidad, capacidad goleadora, experiencia competitiva y una enorme versatilidad táctica. Puede actuar como referencia ofensiva, segundo delantero o incluso partir desde banda, algo que encaja perfectamente en la idea de juego que quiere construir Flick.

Sin embargo, en el club también son conscientes de que el contexto económico obliga a actuar con muchísima prudencia. Por eso, la directiva ya ha tomado una decisión firme: el FC Barcelona no pagará más de 100 millones de euros por el internacional argentino.

La cifra no es casual. Representa el máximo esfuerzo económico que el club considera asumible sin comprometer otras operaciones importantes del verano. En el Barça entienden que Julián Álvarez es un fichaje estratégico, pero no quieren entrar en una subasta descontrolada que pueda afectar la planificación global de la plantilla.

🚨 Barcelona have a budget limit of about €100M to sign Argentina striker Julián Alvarez from Atletico Madrid this summer.



They are waiting to see if the 26-year-old pushes for a move before attempting any transfer because if he decides he wants out, they may get him for… pic.twitter.com/p1czikX1ce — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 8, 2026

El Atlético no piensa facilitar la salida

El gran problema para el FC Barcelona es que el Atlético de Madrid no tiene ninguna intención de negociar fácilmente. Dentro del Metropolitano consideran a Julián Álvarez una pieza fundamental del proyecto deportivo y no contemplan una salida sencilla.

La situación ha cambiado todavía más tras la posible marcha de Antoine Griezmann hacia la MLS. En el Atlético entienden que el argentino debe convertirse en uno de los grandes líderes ofensivos del futuro inmediato y eso fortalece todavía más su posición negociadora.

Por eso, el Barça sabe que necesitará algo más que dinero para intentar desbloquear la operación. En el Camp Nou consideran clave la postura del propio jugador. La esperanza azulgrana pasa por que Julián Álvarez pueda mostrar cierta predisposición a cambiar de aires durante las próximas semanas.

Ese movimiento podría rebajar ligeramente las exigencias económicas del Atlético o al menos facilitar una negociación más flexible. Sin embargo, a día de hoy, el club rojiblanco transmite absoluta tranquilidad. No tiene urgencias financieras y tampoco presión deportiva para vender.

El Barça espera el momento adecuado

Dentro del FC Barcelona existe la sensación de que esta operación será larga y muy compleja. El club no quiere precipitarse y prefiere esperar a que el mercado evolucione antes de dar pasos definitivos.

Además, la situación del propio Julián Álvarez también influirá muchísimo. El delantero afrontará próximamente una nueva concentración con la selección argentina y después centrará toda su atención en los grandes objetivos internacionales junto a Lionel Messi.

Mientras tanto, el Barça mantiene la calma y trabaja en varios escenarios paralelos. La dirección deportiva considera fundamental reforzar el ataque este verano, pero no a cualquier precio. El límite económico ya está marcado y la idea es no sobrepasarlo bajo ninguna circunstancia.

En el Camp Nou saben que el mercado moderno obliga a tomar decisiones frías incluso cuando aparecen futbolistas diferenciales. Julián Álvarez encanta dentro del club, pero la prioridad sigue siendo construir un proyecto competitivo y sostenible a largo plazo. El verano apenas comienza y todavía pueden pasar muchas cosas. Lo único claro, de momento, es que el Barça ya ha dejado definida su postura: Julián Álvarez sí… pero solo dentro de sus propias condiciones.