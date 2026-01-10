El fichaje de Rashford se complica y preocupa al Barça

El FC Barcelona, el mercado de fichajes y el futuro de Marcus Rashford vuelven a cruzarse. El cambio de entrenador en el Manchester United altera un escenario que parecía encaminado y en el Barça crece la inquietud.

El giro en Old Trafford que cambia el escenario

Marcus Rashford ha vuelto a situarse en el centro del debate del mercado europeo tras la destitución de Rúben Amorim como entrenador del Manchester United. Un movimiento inesperado que puede alterar por completo el futuro inmediato del delantero inglés y que afecta de lleno a los planes del FC Barcelona.

Hasta hace apenas unas semanas, la situación de Rashford parecía clara. El atacante, actualmente cedido, apuntaba a resolver su futuro en verano, con el Barça bien posicionado para valorar su incorporación definitiva. Sin embargo, el cambio de rumbo en el banquillo de Old Trafford reabre un escenario que en el Camp Nou no se contemplaba con tanta fuerza.

🚨 Manchester United are likely to try and recall forward Marcus Rashford following the departure of manager Ruben Amorim.



Rashford played some of the best football of his career under Ole Gunnar Solskjaer who is rumoured to be coming back to the club.



Barça are currently not… pic.twitter.com/mA7op0IqdS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 6, 2026

La salida de Amorim modifica la hoja de ruta del United. Con un nuevo técnico por llegar, el club inglés podría optar por recuperar activos propios antes de lanzarse al mercado. En ese contexto, Rashford vuelve a ganar peso interno. Desde Inglaterra, concretamente el diario Mirror, se apunta a que el próximo entrenador podría ver en el internacional inglés una pieza clave para reconstruir el proyecto. Para el jugador, este giro no es menor. Regresar al United con un técnico nuevo implicaría empezar de cero, una posibilidad que su entorno no descarta si no percibe una apuesta firme y decidida desde Barcelona.

El Barça, ante el reloj y una decisión estratégica

El FC Barcelona cuenta con una opción de compra cifrada en torno a los 30 millones de euros. Una cantidad asumible desde el punto de vista deportivo, pero que exige planificación financiera, margen salarial y consenso interno. El verdadero problema es el tiempo.

Si el club azulgrana no ejecuta esa opción dentro del plazo establecido, perderá toda ventaja negociadora. A partir de ahí, el Manchester United recuperaría el control total sobre el futbolista y podría incluso retirarlo del mercado si el nuevo entrenador decide contar con él. Ese escenario es el que empieza a generar preocupación en los despachos del Barça.

La inquietud no se limita solo al riesgo de perder una oportunidad de mercado. También pesa el encaje deportivo. Rashford ha demostrado rendimiento y regularidad en su etapa en Barcelona, donde suma 7 goles y 11 asistencias en 25 partidos, números que refuerzan la sensación de que se trata de un futbolista preparado para marcar diferencias en LaLiga y en competiciones europeas.

Dentro del club hay una figura clave que empuja con fuerza para cerrar el fichaje: Hansi Flick. El técnico alemán considera que Rashford encaja a la perfección en su idea ofensiva por velocidad, versatilidad y capacidad para actuar en varias posiciones del ataque. Flick valora, además, su experiencia internacional y su personalidad para asumir protagonismo en partidos grandes.

Un verano decisivo para todas las partes

El futuro de Marcus Rashford se resolverá en los próximos meses, pero todo apunta a que el verano será determinante. El Manchester United debe decidir si reconstruye su proyecto contando con él o si opta por hacer caja. El FC Barcelona, por su parte, tendrá que valorar si apuesta ahora o asume el riesgo de perderlo definitivamente.

Mientras tanto, el jugador observa con cautela. Es consciente de que su destino depende tanto de decisiones deportivas como institucionales. También sabe que un nuevo ciclo en Old Trafford podría devolverle protagonismo, algo que siempre ha valorado en su carrera.

En el Barça, el temor es claro: si se demora demasiado la decisión, el nuevo entrenador del United podría apostar por Rashford y cerrar la puerta a cualquier salida. Un escenario que hace apenas semanas parecía improbable y que hoy empieza a ganar fuerza.