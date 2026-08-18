El fichaje de Rodri desata la ilusión en el Barça: “Vamos a por la Champions”

El FC Barcelona ya tiene el fichaje que llevaba semanas persiguiendo. Rodri Hernández se convierte en nuevo jugador azulgrana y su llegada dispara todavía más las expectativas alrededor del proyecto de Hansi Flick. El centrocampista aterriza en Barcelona después de proclamarse campeón del mundo con España y con una trayectoria que le coloca entre los futbolistas más importantes de su generación.

Su llegada supone un enorme salto de calidad para un centro del campo que ya cuenta con jugadores como Pedri, Gavi o Fermín López. El Barça buscaba experiencia, liderazgo y equilibrio para competir en las grandes noches europeas, y considera que Rodri reúne todas esas condiciones. Además, conoce perfectamente LaLiga y compartirá vestuario con varios compañeros de la selección española.

La expectación quedó clara desde su llegada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Varios aficionados esperaron al centrocampista para darle la bienvenida antes de completar las pruebas médicas. El propio jugador tampoco escondió su ambición en sus primeras palabras como azulgrana: “Jugar en el Barça es un sueño. Vamos a por la Champions y a por todo lo que se ponga por delante”.

Rodri llega al Barça para ganar la Champions

El mensaje del madrileño refleja precisamente lo que espera el club de su fichaje. Rodri no llega únicamente para reforzar la plantilla, sino para convertirse en uno de los líderes del nuevo proyecto. A sus 30 años cuenta con experiencia de sobra en partidos de máxima exigencia y sabe perfectamente lo que significa levantar la Champions League.

Su etapa en el Manchester City explica buena parte de su prestigio. Con Pep Guardiola se convirtió en una pieza fundamental y fue protagonista directo de algunos de los mayores éxitos de la historia del conjunto inglés. Su momento más recordado llegó en la final de la Champions de 2023, cuando marcó el gol que dio el título al City.

A nivel individual, su carrera también habla por sí sola. El Balón de Oro conquistado en 2024 terminó de confirmar su dimensión mundial, mientras que con España ha conseguido levantar algunos de los títulos más importantes. Su reciente éxito en el Mundial de 2026 vuelve a demostrar que continúa preparado para competir al máximo nivel.

Para Hansi Flick, su incorporación ofrece muchas posibilidades. Rodri puede dar equilibrio por delante de la defensa, ayudar en la salida del balón y permitir que futbolistas como Pedri tengan mayor libertad para aparecer cerca del área. También aporta una experiencia que puede resultar decisiva cuando lleguen las eliminatorias europeas.

El Barça completa así uno de los grandes movimientos de su mercado después de reforzar diferentes posiciones durante el verano. Ahora la exigencia aumenta. Con una plantilla diseñada para competir desde el primer día y un campeón del mundo incorporándose al centro del campo, en Barcelona ya nadie quiere esconder el gran objetivo.

Rodri tampoco lo ha hecho. Su primera declaración ha servido para encender todavía más la ilusión de la afición: este Barça quiere volver a conquistar Europa y la Champions vuelve a estar en el centro de todas las miradas.