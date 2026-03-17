El futuro de Lewandowski en el Barça da un giro que sorprende a todos

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona vuelve a estar en el centro del debate. El delantero polaco ha recibido varias ofertas, pero su decisión final podría sorprender a más de uno.

Un futuro en el aire pese a su importancia en el Barça

La situación de Robert Lewandowski en el FC Barcelona ha generado muchas dudas en las últimas semanas. El delantero polaco ha sido una pieza fundamental desde su llegada al club, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo en LaLiga y en competiciones europeas.

Sin embargo, el paso del tiempo y el desgaste físico empiezan a notarse. Aunque sigue aportando goles y experiencia, su rendimiento ha bajado ligeramente en comparación con sus primeras temporadas en el Barça.

Esto ha provocado que en el club se empiece a plantear el futuro de la posición de delantero centro. La dirección deportiva busca rejuvenecer la plantilla y encontrar alternativas que puedan liderar el ataque en los próximos años. Además, Lewandowski ha recibido ofertas de otros destinos, incluyendo propuestas desde la MLS, donde varios clubes estarían interesados en hacerse con sus servicios. Todo esto ha colocado su futuro en una situación de incertidumbre que parecía apuntar a una posible salida.

La postura del jugador cambia el escenario

A pesar de todos los rumores, el propio Lewandowski ha dejado clara su intención. Su prioridad es seguir en el FC Barcelona. El delantero quiere continuar en el club y está dispuesto a hacer un esfuerzo importante para lograrlo. Según diversas informaciones, el futbolista estaría dispuesto incluso a reducir su salario con tal de seguir vistiendo la camiseta azulgrana. Un gesto que demuestra su compromiso con el proyecto y su deseo de continuar compitiendo al máximo nivel en Europa.

Pero no solo eso. Lewandowski también sería consciente de que su rol dentro del equipo podría cambiar en el futuro. El club podría fichar a un nuevo delantero centro, lo que implicaría que el polaco pasaría a tener un papel más secundario en determinados momentos.

Lejos de verlo como un problema, el jugador estaría dispuesto a aceptar ese nuevo rol si eso le permite seguir en el Barça. Este cambio de actitud ha sorprendido dentro del entorno del club, ya que muchos esperaban una postura diferente por parte del delantero.

Laporta quiere su continuidad, pero aún no hay movimientos

En los despachos del club, la figura de Joan Laporta también juega un papel importante en esta historia. El presidente del FC Barcelona valora la experiencia, el liderazgo y el impacto que Lewandowski ha tenido desde su llegada.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Although he has offers from Saudi Arabia and MLS, Lewandowski's priority is to stay at Barcelona.



He's willing to lower his salary and accept a rotational role to remain at Barcelona, with the club yet to make a final decision on his future.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/mNi0l2qsRo — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 17, 2026

Laporta ve con buenos ojos la continuidad del delantero, especialmente en un contexto donde el equipo necesita equilibrio entre juventud y experiencia. Sin embargo, a día de hoy no se han iniciado negociaciones formales para renovar o ajustar su contrato. El club sigue analizando su situación y estudiando posibles movimientos en el mercado.

La decisión final dependerá de varios factores: el rendimiento del jugador en los próximos meses, la llegada de nuevos fichajes y la planificación económica del club.

Lo que está claro es que el futuro de Lewandowski ha dado un giro inesperado. Cuando todo apuntaba a una posible salida, ahora se abre la puerta a su continuidad… aunque en un rol diferente. El desenlace de esta historia se conocerá en los próximos meses, pero por ahora, el delantero polaco sigue teniendo mucho que decir en el FC Barcelona.