El futuro de Marc-André ter Stegen complica los planes del Barça para reforzar la plantilla

Con la temporada ya acabada, el FC Barcelona ya piensa en los nuevos cambios para el equipo. El club sabe que se necesitan fichajes pero sigue habiendo el mismo problemas de siempre: el límite salarial. La economía del club ha mejorado, pero todavía perjudica a la hora de fichar a jugadores. Y en medio de toda esta situación ha aparecido un nombre que nadie esperaba ver señalado. Se trata de Marc-André ter Stegen, uno de los capitanes del equipo y también uno de los contratos más altos de toda la plantilla.

El Barça necesita liberar mucho salario

Dentro del club saben perfectamente que para fichar primero hay que hacer espacio. Es una situación que se repite prácticamente cada verano y que obliga a tomar decisiones incómodas.

En este caso, el salario de Ter Stegen se ha convertido en un asunto importante dentro de la planificación deportiva. El portero alemán tiene contrato hasta 2028 y cuenta con una de las fichas más elevadas del vestuario azulgrana.

Eso provoca que muchas operaciones dependan directamente de lo que ocurra con él. Porque mientras su situación no cambie, el Barça tiene muy complicado afrontar fichajes grandes tanto por coste de traspaso como por salario. Y aquí aparece el gran problema para el club: Ter Stegen no quiere marcharse. El alemán está cedido en el Girona y actualmente esta lesionado. Sin embargo, el futbolista quiere volver al Barça para seguir triunfando y no quiere irse.

La situación, desde el punto de vista del jugador, es totalmente lógica. Nadie puede reprocharle querer cumplir su contrato y seguir en un lugar donde lleva tantos años siendo una figura importante.

Los fichajes empiezan a complicarse

Mientras tanto, en los despachos del Barça empiezan a aparecer las primeras consecuencias reales de esta situación. Hay operaciones que gustan mucho dentro del club pero que económicamente ahora mismo parecen muy difíciles de asumir. Uno de los nombres que más ilusiona es el de João Pedro. El delantero brasileño gusta muchísimo por su movilidad, juventud y capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque.

También aparece el interés por Alessandro Bastoni, un defensa que encajaría perfectamente en la idea futbolística que quiere seguir construyendo Hansi Flick. Pero la realidad económica obliga al Barça a mirar cada euro con muchísimo cuidado. Y mientras no se reduzca masa salarial, fichajes de este nivel se convierten en operaciones muy complejas.

Lo curioso es que deportivamente nadie discute a Ter Stegen. Sigue siendo un portero importante y continúa dando seguridad cuando está en buenas condiciones físicas. Por eso el asunto resulta todavía más delicado dentro del vestuario. No se trata de un jugador apartado o sin minutos. Es uno de los líderes del equipo y una figura muy respetada tanto por el cuerpo técnico como por la afición.

The New Barcelona? ⏳👀



Barcelona are keeping a close eye on the market as they look to build an even stronger squad for next season.

With names like João Pedro, Bastoni and Rashford linked, could this be the team that brings Barça back to the very top? 💙❤️



Would this… pic.twitter.com/Mj9hHq0WJL — Mr Wills (@MrWills96) May 15, 2026

El Barça vive atrapado en sus propios límites

Da la sensación de que el Barça vive constantemente entre dos realidades. Por un lado, sigue siendo un club enorme que atrae a futbolistas de primer nivel. Pero por otro, continúa muy limitado económicamente para construir la plantilla que realmente desea.

Y eso termina provocando situaciones incómodas como esta. Porque al final nadie quiere señalar directamente a Ter Stegen, pero dentro del club saben que ciertos movimientos dependen de liberar salarios importantes. Además, vender a un portero titular nunca es una operación sencilla. Encontrar un sustituto de garantías también costaría dinero y abriría otro debate deportivo importante.

Mientras tanto, Deco y Flick siguen trabajando con distintos escenarios posibles para intentar reforzar el equipo sin comprometer todavía más la situación financiera. La sensación es que el mercado del Barça volverá a ser largo, complicado y lleno de ajustes hasta el último momento. Y en medio de todo eso, el futuro de Ter Stegen aparece ahora mismo como una de las piezas que puede terminar marcando gran parte del verano azulgrana.