El futuro de Marc Bernal, en juego: se decidirá tras el partido de Copa del Rey

El FC Barcelona, Marc Bernal y la Copa del Rey se cruzan en un momento decisivo para una de las jóvenes promesas del club. Con pocos minutos pero buenas sensaciones, su continuidad se resolverá tras el próximo compromiso copero.

Minutos contados, rendimiento convincente

La temporada de Marc Bernal no está siendo sencilla. El joven centrocampista ha tenido pocos minutos en el primer equipo, en gran parte por la enorme competencia en el centro del campo del FC Barcelona, una de las zonas más pobladas de talento de la plantilla. Aun así, cada vez que ha tenido la oportunidad de saltar al terreno de juego, ha dejado detalles que no han pasado desapercibidos.

Bernal ha demostrado personalidad, criterio con el balón y una notable capacidad para adaptarse al ritmo del fútbol de élite. Sin embargo, una lesión sufrida en un momento clave frenó su progresión y afectó directamente a su continuidad. El parón obligó al cuerpo técnico a reajustar rotaciones y el joven canterano perdió terreno en una medular donde la exigencia es máxima. En el club son conscientes de que su situación no es la ideal para un jugador en plena etapa de crecimiento. Por ello, en los despachos se contempla la posibilidad de dejarlo salir, ya sea en forma de cesión o traspaso, siempre que la operación beneficie a todas las partes.

Flick confía en él y frena decisiones precipitadas

Pese a los rumores, hay una figura clave que ha frenado cualquier movimiento inmediato: Hansi Flick. El técnico alemán valora muy positivamente el perfil de Marc Bernal y considera que puede ser una pieza útil dentro del proyecto azulgrana. Flick aprecia su disciplina táctica, su capacidad para interpretar el juego y su margen de mejora.

Desde el entorno del entrenador se insiste en que Bernal no está descartado ni mucho menos. De hecho, Flick quiere tenerlo cerca, verlo competir y evaluar su respuesta en partidos de máxima exigencia. Por eso, el partido de Copa del Rey aparece como un punto de inflexión.

El Barça se enfrentará al Racing en un duelo donde el técnico podría dar protagonismo a jugadores menos habituales. Para Marc Bernal, ese encuentro puede ser clave para reforzar su posición dentro del equipo o, al menos, para dejar claras sus intenciones de seguir creciendo en el Camp Nou.

📁 L. Miguelsanz vía @sport



❗️El futuro de Marc Bernal entra en la fase decisiva, tiene muchas ofertas y el jugador y el club hablarán tras el partido de Copa ante el Racing.



👉 No es una decisión fácil. Flick no es partidario de dejar salir a nadie y menos a Bernal, jugador… pic.twitter.com/v5Flimuby2 — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) January 14, 2026

Reunión clave tras la Copa del Rey

El contexto es claro: Marc Bernal tiene ofertas sobre la mesa. Varios clubes siguen de cerca su situación, conscientes de su talento y de la dificultad que tiene para asentarse en un Barça con tanta competencia. El interés es real y el jugador lo sabe.

Por ese motivo, club y futbolista han acordado mantener una reunión decisiva tras el partido de Copa del Rey. Será entonces cuando se analicen sensaciones, minutos, confianza del entrenador y perspectivas de futuro. No se trata solo de decidir si se queda o se va, sino de encontrar el mejor escenario para su desarrollo deportivo.

El Barça, Flick, el entorno del jugador y el propio Bernal coinciden en una cosa: no se tomarán decisiones precipitadas. La Copa del Rey marcará el punto de partida de una conversación clave. El futuro del joven centrocampista está en juego, y los próximos días pueden resultar determinantes para definir su camino.