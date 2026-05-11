El futuro de Robert Lewandowski da un giro definitivo y el Barça ya lo sabe

El futuro de Robert Lewandowski vuelve a estar en el centro de todos los debates en el FC Barcelona. Después de semanas de rumores sobre su continuidad, el delantero polaco ha hablado públicamente y sus palabras han dejado claro que su etapa en la élite europea podría estar acercándose poco a poco a su final.

Lewandowski empieza a abrir la puerta a una salida

Las últimas declaraciones de Robert Lewandowski en medios polacos han provocado muchísimo ruido dentro del entorno del FC Barcelona. El delantero dejó entrever que está valorando seriamente continuar su carrera en una competición con menos presión y menor exigencia física.

El atacante reconoció que se siente bien pese a acercarse ya a los 38 años, pero también admitió que empieza a pensar en una etapa diferente dentro del fútbol profesional. Lewandowski habló incluso de la posibilidad de marcharse a una liga menor, dejando abierta la puerta tanto a la MLS como a otros destinos fuera de la élite europea.

Dentro del Barça las palabras no han pasado desapercibidas. Aunque el club había estudiado ampliar su continuidad, la sensación actual es que una renovación cada vez parece más complicada. Además, el propio futbolista confirmó que quiere escuchar ofertas antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

El Barça empieza a prepararse para una nueva etapa

En el club azulgrana existe la sensación de que el proyecto deportivo empieza a entrar en una nueva fase. La irrupción de jóvenes talentos y la necesidad de rejuvenecer algunas posiciones importantes de la plantilla están provocando cambios importantes dentro del vestuario.

Lewandowski sigue siendo un futbolista muy respetado tanto por el cuerpo técnico como por los aficionados, especialmente después de haber sido una pieza clave en los últimos éxitos del equipo. Sin embargo, también existe conciencia de que el tiempo pasa y que el Barça debe empezar a construir un nuevo liderazgo ofensivo pensando en el futuro.

El delantero polaco ha vivido momentos muy importantes desde su llegada al Camp Nou. Ha ganado títulos, ha liderado al equipo en partidos decisivos y se ha convertido en uno de los referentes ofensivos más importantes de la plantilla. Aun así, durante esta temporada también han aparecido algunos debates alrededor de su rendimiento físico y su capacidad para mantener el mismo nivel competitivo durante todo el curso. Precisamente por eso, dentro del club no descartan afrontar una transición progresiva en la delantera.

Mientras tanto, Lewandowski sigue dejando claro que todavía no piensa retirarse. El atacante insiste en que físicamente continúa sintiéndose bien y que mantiene intactas las ganas de seguir compitiendo.

‼️Robert Lewandowski: "I don't know what I'm going to do yet. I just found out that I have 51 days left on my contract, so I still have time."



"There could be an option in a lower-level league. I’m almost 38, but I feel good physically, so I’m considering it."



"I have to… pic.twitter.com/gRKc2v6zfY — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 11, 2026

Una decisión que marcará el próximo mercado

El futuro de Lewandowski puede convertirse en uno de los grandes movimientos del próximo mercado de fichajes. Su experiencia, nombre internacional y capacidad goleadora siguen despertando muchísimo interés fuera de Europa.

La MLS aparece como uno de los destinos más probables si finalmente decide abandonar el Barça. Allí podría mantener un nivel competitivo importante mientras reduce la enorme presión mediática y física que supone seguir jugando en la élite europea.

En Barcelona, mientras tanto, ya empiezan a prepararse para todos los escenarios posibles. El club sabe que la decisión del delantero tendrá un impacto importante tanto en la planificación deportiva como en la construcción del nuevo proyecto ofensivo.

La situación también genera expectación entre los aficionados. Muchos entienden que Lewandowski ya ha dejado una huella importante en el club, pero también son conscientes de que el equipo necesita mirar hacia el futuro. Por ahora no existe una decisión definitiva cerrada. Pero después de sus últimas declaraciones, dentro del Barça ya nadie descarta seriamente que el delantero polaco pueda estar viviendo sus últimos meses como jugador azulgrana.