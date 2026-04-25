El giro del FC Barcelona con Ferran Torres que lo cambia todo sobre su futuro

El FC Barcelona afronta una decisión clave con Ferran Torres. Su continuidad, que parecía en duda, ahora apunta a cambiar por completo los planes del club.

Ferran Torres, de duda a pieza intocable

Durante meses, el nombre de Ferran Torres ha estado ligado a posibles salidas. Su irregularidad y la competencia en ataque hicieron pensar que el club podría abrirle la puerta en el próximo mercado. Sin embargo, la realidad ha dado un giro inesperado. Desde dentro del Barça, el mensaje es claro: Ferran no está en venta. El delantero ha ganado peso en la rotación y el cuerpo técnico valora su polivalencia, su trabajo sin balón y su capacidad para adaptarse a distintas posiciones ofensivas.

En una temporada exigente, donde el equipo ha necesitado alternativas constantes, su figura ha sido más útil de lo que reflejan los números. Por eso, su continuidad empieza a verse como algo estratégico.

Este cambio de visión ha generado un nuevo escenario. Lo que parecía una salida casi segura, ahora se convierte en una permanencia que obliga al club a replantear su propia planificación.

Una norma interna en juego

El verdadero problema para el Barça no es solo deportivo, sino también estructural. El club estableció hace tiempo una norma interna clara: evitar que jugadores entren en su último año de contrato teniendo protagonismo en el equipo sin renovar.

Esta política nació tras experiencias complicadas en el pasado, como la de Ousmane Dembélé, donde el club perdió margen de maniobra tanto deportivo como económico. Ahora, el caso de Ferran Torres pone esa norma en duda. Si el jugador no renueva, la próxima temporada podría entrar en su último año de contrato. Y eso obligaría al club a tomar una decisión incómoda: mantenerlo con protagonismo o respetar la política interna.

Romper esa norma sería un movimiento significativo. Supondría aceptar el riesgo de que el jugador pueda salir en el futuro sin dejar beneficio económico, algo que el club ha intentado evitar. Pero el fútbol no siempre permite seguir las reglas al pie de la letra.

El Barça está dispuesto a escuchar ofertas por Ferran Torres.



No hay ninguna oferta de renovación de contrato sobre la mesa para él.



[Vía @TheAthleticFC ] pic.twitter.com/mpRdnMtS9Y — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) April 21, 2026

Entre la lógica deportiva y la planificación

El dilema es claro: priorizar el rendimiento inmediato o mantener la coherencia con la planificación a largo plazo. Y en este caso, todo apunta a que el Barça podría optar por lo primero.

El contexto del equipo influye mucho. No hay demasiadas alternativas en el mercado que garanticen el mismo rendimiento a corto plazo, y el técnico Hansi Flick considera que Ferran puede seguir siendo útil. Además, en una temporada larga, con competiciones como LaLiga y la Champions, contar con jugadores versátiles es clave.

Por eso, el Barça se plantea hacer una excepción. No es una decisión definitiva, pero sí un cambio de mentalidad. Un giro que podría marcar la forma en la que el club gestiona este tipo de situaciones en el futuro.