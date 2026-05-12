El Girona encuentra una oportunidad de oro en el FC Barcelona y quiere cerrar el fichaje cuanto antes

El FC Barcelona ya empieza a preparar el próximo mercado de fichajes después de una temporada muy positiva donde el equipo consiguió levantar tanto LaLiga como la Supercopa de España. En Can Barça existe satisfacción por los títulos logrados, pero también conciencia de que el verano traerá cambios importantes dentro de la plantilla. La dirección deportiva trabaja ya en posibles incorporaciones, ajustes económicos y también varias salidas estratégicas. Y precisamente en una de esas operaciones aparece ahora el nombre del Girona, que quiere aprovechar una oportunidad muy interesante dentro del Barça.

Marc Casadó empieza a alejarse del Camp Nou

El futbolista que aparece en el centro de esta posible operación es Marc Casadó. El joven centrocampista azulgrana está considerado como uno de los talentos más prometedores de la cantera del Barcelona, pero su futuro inmediato empieza a generar muchas dudas.

Dentro del club consideran que el jugador necesita seguir creciendo y acumulando experiencia competitiva lejos de la enorme presión que supone jugar cada semana en el primer equipo del Barça. Casadó ha demostrado durante las últimas temporadas una gran capacidad táctica, personalidad con balón y muy buena visión de juego. Sin embargo, el cuerpo técnico cree que todavía necesita mejorar en regularidad y adaptarse mejor a partidos de máxima intensidad.

La competencia en el centro del campo azulgrana también complica muchísimo sus opciones de disponer de minutos importantes la próxima temporada. Precisamente por eso, en el Barça consideran que una salida temporal puede ser la mejor solución para todas las partes. Y ahí es donde aparece el Girona como una posibilidad muy atractiva tanto para el futbolista como para el club azulgrana.

El Girona quiere repetir una fórmula que ya funcionó

Dentro del Girona FC consideran que Marc Casadó encaja perfectamente en la idea futbolística del equipo. El club catalán lleva tiempo apostando por jóvenes talentos con proyección y creen que el centrocampista azulgrana podría crecer muchísimo en Montilivi.

La operación seguiría un modelo parecido al de Eric García, que encontró en Girona el escenario ideal para recuperar confianza, continuidad y protagonismo antes de regresar al Barça con un rol mucho más definido.

En Girona saben que Casadó necesita minutos, responsabilidad y continuidad para seguir evolucionando. Además, el entorno menos mediático permitiría al jugador crecer con más tranquilidad y menos presión constante. Las buenas relaciones entre ambos clubes facilitan muchísimo las conversaciones. Barça y Girona mantienen una comunicación fluida y las negociaciones para cerrar la cesión ya habrían comenzado según distintas informaciones cercanas a la operación.

El propio futbolista también vería con buenos ojos esta posibilidad. Seguir en Cataluña, continuar compitiendo en LaLiga y tener un papel importante dentro de un proyecto competitivo son factores que pesan mucho en su decisión.

❗️LA SALIDA DE MARC CASADÓ, CADA VEZ MÁS PROBABLE



Según @diarioas, el jugador podría salir este verano y ya valora una opción en Arabia Saudí🇸🇦



📌Su futuro apunta lejos del Barça debido a lo poco que cuenta para Hansi Flick pic.twitter.com/8rEyIHLMR9 — SocBlaugrana (@SocBlaugranaFC) April 1, 2026

El Barça sigue confiando plenamente en su futuro

En el Barcelona insisten en que una posible salida de Casadó no sería interpretada como un adiós definitivo. Todo lo contrario. El club sigue viendo muchísimo potencial en el centrocampista y considera que esta etapa puede ser clave para su desarrollo deportivo.

La idea es clara: permitirle crecer en Primera División, acumular experiencia y regresar más preparado para competir por un puesto estable dentro del primer equipo azulgrana.

El Girona, mientras tanto, considera esta operación una oportunidad de mercado muy interesante. El club busca reforzar su medular con futbolistas jóvenes, dinámicos y técnicamente preparados para mantener el estilo competitivo mostrado durante las últimas temporadas. El verano será decisivo para definir el futuro del jugador, aunque dentro del entorno culé la sensación es que la cesión cada vez gana más fuerza como solución ideal.

Mientras el Barça sigue reorganizando su plantilla tras conquistar títulos importantes, el Girona intenta moverse rápido para adelantarse a otros clubes interesados y cerrar cuanto antes una operación que consideran estratégica. Porque en Montilivi creen que Marc Casadó puede convertirse en una de las grandes sorpresas de LaLiga la próxima temporada.