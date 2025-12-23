El golpe que no esperaba el Barça: Emery va a por uno de los suyos

En los despachos del FC Barcelona empieza a asumirse una realidad incómoda: el cambio de ciclo no perdona a nadie. Ni siquiera a uno de los grandes referentes del vestuario. Marc-André ter Stegen, durante años sinónimo de estabilidad bajo palos, podría estar viviendo sus últimos meses como azulgrana. Un escenario que hace poco parecía impensable, pero que hoy se contempla con frialdad estratégica.

Ter Stegen deja de ser intocable en el nuevo proyecto

El portero alemán tiene contrato hasta 2028, pero su peso dentro del proyecto ha ido perdiendo fuerza. La llegada de un nuevo cuerpo técnico y un giro claro en la planificación deportiva han abierto la puerta a decisiones que antes ni se debatían. El mensaje interno es claro: nadie es intocable.

Ter Stegen ha sido titular indiscutible durante temporadas marcadas por la inestabilidad institucional y deportiva. Su regularidad y liderazgo silencioso lo convirtieron en un pilar del equipo. Sin embargo, el nuevo Barça mira más allá del corto plazo. La idea de rejuvenecer posiciones clave, incluida la portería, gana terreno en la toma de decisiones.

Aston Villa have inquired about the possible signing of Marc-Andre Ter Stegen with Emi Martinez struggling with back problems. Girona have also inquired about the German keeper.

No se trata solo de rendimiento puntual. Es una cuestión de modelo y proyección. Liberar una ficha elevada también permitiría al club ganar margen económico en un mercado donde cada movimiento cuenta. Por eso, aunque no se forzará su salida, tampoco se cerrará la puerta si llega una propuesta atractiva y el jugador valora un nuevo reto lejos de LaLiga.

Emery aparece y el Aston Villa mueve ficha

Ahí es donde entra en escena Unai Emery. El técnico del Aston Villa sigue de cerca la situación del guardameta alemán y lo ve como una oportunidad de mercado de primer nivel. El club inglés compite en la élite y quiere blindar una posición tan sensible como la portería de cara a la segunda mitad de la temporada.

La experiencia de Ter Stegen en grandes escenarios europeos encaja perfectamente en el perfil que busca Emery. No sería un simple refuerzo, sino un futbolista capaz de elevar el nivel competitivo desde el primer día. Además, la Premier League es un destino que seduce a muchos jugadores que buscan un nuevo impulso en su carrera. El interés del Aston Villa también está condicionado por la situación física de Emiliano Martínez. El argentino arrastra molestias que, sin ser alarmantes, han generado cierta inquietud en el club. Emery no quiere asumir riesgos en un tramo decisivo del curso.