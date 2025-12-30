El heredero de Lewandowski no costará ni un euro al Barça

La planificación deportiva nunca se detiene en el FC Barcelona. Mientras el equipo compite y la temporada avanza, en los despachos se analizan escenarios de futuro que pueden marcar un cambio de ciclo. Uno de ellos tiene nombre propio: Dusan Vlahovic. El delantero serbio se ha convertido en una oportunidad de mercado que encaja en un contexto muy concreto, el de la sucesión de Robert Lewandowski.

El club asume que el delantero polaco entra en una fase decisiva de su etapa como azulgrana. Sigue marcando goles, pero su impacto ya no es tan determinante como en su primer año. La incertidumbre sobre su continuidad obliga al Barça a anticiparse, buscar alternativas y no dejarlo todo para el último momento.

Una oportunidad que el mercado pone en bandeja

La situación contractual de Vlahovic con la Juventus lo cambia todo. El atacante finaliza contrato en 2026 y la falta de acuerdo para renovar ha enfriado su relación con el club italiano. Ese distanciamiento abre una ventana que el Barça observa con atención. Según Fichajes.net, la dirección deportiva azulgrana valora seriamente la opción de incorporarlo libre el próximo verano, una operación que permitiría reforzar la delantera sin pagar traspaso.

El momento deportivo del serbio no es el ideal. Ha vivido una temporada irregular, con menos continuidad de la esperada y una lesión que ha frenado su progresión. Sin embargo, en Barcelona creen que su talento sigue intacto. A sus 25 años, combina potencia, gol y experiencia en grandes escenarios europeos, un perfil cada vez más difícil de encontrar sin una gran inversión económica.

Pensar en el relevo antes de que sea tarde

En el Barça existe la convicción de que el relevo de Lewandowski debe ser inmediato, no una apuesta a largo plazo. El equipo necesita un delantero capaz de asumir responsabilidad desde el primer día, y Vlahovic cumple ese requisito. Además, su llegada permitiría ajustar la masa salarial, ya que estaría dispuesto a rebajar sus emolumentos a cambio de un nuevo proyecto deportivo.

La clave está en el tiempo. Si la Juventus no reacciona, el Barça puede jugar con paciencia y esperar al escenario ideal: fichar gratis a un delantero contrastado. Una jugada estratégica que encaja con la nueva realidad económica del club y que refuerza la idea de planificación inteligente. Si el movimiento se concreta, no solo se hablará de un relevo generacional, sino de una de esas operaciones silenciosas que acaban marcando una época. Porque a veces, el gran fichaje no es el más caro, sino el mejor calculado.