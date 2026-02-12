El Liverpool tantea al Barça: 80 millones por el gran señalado del vestuario

FC Barcelona, Jules Koundé y mercado de fichajes vuelven a situarse en el centro del debate. El defensa francés atraviesa un momento delicado y desde la Premier League ya se mueven cifras que pueden cambiar su futuro.

Koundé, en el foco de las críticas

No está siendo la temporada más cómoda para Jules Koundé en el FC Barcelona. El lateral y central francés, habitual titular en el esquema azulgrana, ha encadenado actuaciones irregulares que han despertado críticas entre parte de la afición y del entorno mediático. Errores puntuales en defensa, dificultades en el uno contra uno y cierta pérdida de solidez han colocado su nombre entre los más señalados del vestuario. En un Barça que compite por LaLiga, que busca estabilidad en la Champions League y que necesita certezas defensivas, cada fallo se magnifica.

Koundé, que llegó como una apuesta estratégica y con la etiqueta de fichaje importante, siempre ha mostrado compromiso y profesionalidad. Sin embargo, el rendimiento reciente ha abierto un debate interno sobre su rol en el proyecto. ¿Es indiscutible? ¿Debe seguir siendo una pieza clave en el lateral derecho? Las preguntas empiezan a multiplicarse.

El Liverpool aparece con una oferta potente

En este contexto surge el interés del Liverpool FC. El club inglés, siempre atento al mercado europeo, estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a los 80 millones de euros por el defensor francés. Una cifra relevante que en otros momentos habría sido considerada intransferible.

La Premier League valora especialmente el perfil de Koundé: físico, versatilidad y experiencia en competiciones internacionales. En Liverpool creen que puede recuperar su mejor versión en un entorno diferente y con otro tipo de exigencia táctica. Para el Barça, la propuesta no es menor. En un escenario donde el equilibrio financiero sigue siendo una prioridad, ingresar 80 millones por un jugador que atraviesa dudas deportivas podría aliviar el margen salarial y permitir nuevas incorporaciones en el próximo mercado de fichajes.

No obstante, la decisión no es sencilla. Más allá del aspecto económico, el club debe valorar el impacto deportivo de una salida así. Encontrar un sustituto de garantías en defensa no es tarea simple, especialmente cuando el objetivo es mantener competitividad en todas las competiciones.

🔴 ¡Koundé, tanteado por el Liverpool!



💰Según informa el Daily Mail, los 'reds' estarían en disposición de hacer una oferta de 80M€ por el lateral francés pic.twitter.com/F52FtHd1X9 — Post United (@postunited) February 12, 2026

Una decisión que marcará el rumbo del proyecto

En los despachos del Camp Nou no descartan estudiar la oferta si se formaliza oficialmente. No hay una postura cerrada. El Barça entiende que el mercado manda y que ciertas cifras obligan a reflexionar. El caso Koundé simboliza algo más profundo: el equilibrio entre confianza en el talento y pragmatismo económico. El futbolista sigue siendo un activo valioso, con experiencia en el fútbol europeo y margen de mejora. Pero también representa una posible vía de ingreso importante.

Mientras tanto, el jugador se mantiene centrado en lo deportivo. Sabe que el mejor argumento es el rendimiento sobre el césped. Recuperar solidez en defensa, minimizar errores y responder en los partidos clave puede cambiar por completo la narrativa. El Liverpool ya ha movido ficha. El Barça escucha. Y el futuro de Jules Koundé podría convertirse en uno de los grandes temas del próximo mercado de fichajes.