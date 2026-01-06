El Manchester United quiere el regreso de Rashford: Hansi Flick tiene la llave

Marcus Rashford, Manchester United y FC Barcelona vuelven a cruzarse en un escenario inesperado del mercado de fichajes. Lo que parecía una operación encaminada para el verano ha dado un giro que obliga al Barça a tomar decisiones inmediatas.

Un préstamo que parecía definitivo… hasta ahora

La llegada de Marcus Rashford al FC Barcelona esta temporada se interpretó como el primer paso hacia una continuidad a largo plazo. El delantero inglés aterrizó cedido desde el Manchester United, y su impacto fue inmediato. Goles, asistencias y un rol protagonista en el esquema ofensivo hicieron pensar que el acuerdo definitivo se cerraría sin demasiadas complicaciones en verano.

Sin embargo, el contexto ha cambiado radicalmente en Old Trafford. La salida de Rúben Amorim como entrenador del Manchester United ha provocado un auténtico terremoto interno. Con un nuevo técnico por llegar, el club inglés se replantea su estrategia deportiva y, en ese escenario, recuperar activos propios gana peso frente a acudir al mercado.

Rashford, formado en la casa y con contrato en vigor, vuelve a estar en el centro del proyecto. Desde Inglaterra, medios como el Mirror apuntan a que el próximo entrenador podría considerar al internacional inglés una pieza clave para reconstruir el equipo, lo que cambiaría por completo los planes del Barça.

El United reabre el debate y Rashford gana peso interno

El nuevo escenario en el Manchester United obliga a todas las partes a recalcular. La prioridad del club inglés podría pasar por reforzarse desde dentro antes de realizar grandes inversiones, y Rashford encaja perfectamente en ese perfil: experiencia en la Premier League, conocimiento del entorno y margen para relanzar su carrera con un nuevo liderazgo en el banquillo.

Para el jugador, la posibilidad de regresar a Old Trafford con un técnico nuevo no es descartable. Empezar de cero, sin el desgaste de etapas anteriores, es un escenario que su entorno valora seriamente si el FC Barcelona no ejecuta una apuesta firme y definitiva.

Mientras tanto, el rendimiento del atacante en LaLiga refuerza su valor de mercado. Sus números en el Camp Nou, 7 goles y 11 asistencias en 25 partidos, atraviesa uno de sus mejores momentos recientes, algo que no pasa desapercibido ni en Inglaterra ni en Europa.

El Barça, ante una decisión que marca el verano

El FC Barcelona cuenta con una opción de compra cercana a los 30 millones de euros, una cifra asumible desde el punto de vista deportivo, pero que exige planificación financiera y consenso interno. El verdadero problema es el tiempo. Si el club azulgrana no ejecuta la opción en el plazo establecido, perderá cualquier ventaja negociadora.

En ese punto entra en escena Hansi Flick, una figura clave en este tablero. El técnico alemán es uno de los grandes defensores de la continuidad de Rashford. Considera que encaja a la perfección en su idea ofensiva por velocidad, versatilidad y capacidad para marcar diferencias en partidos grandes.

Flick valora especialmente su experiencia internacional, su impacto inmediato y su capacidad para asumir protagonismo sin complejos. En un Barça que busca estabilidad y evitar errores recientes en el mercado de fichajes, el respaldo del entrenador puede ser determinante. El verano se presenta decisivo. El Manchester United debe decidir si reconstruye su proyecto con Rashford o si permite su salida definitiva. El FC Barcelona, por su parte, debe elegir entre apostar ahora o asumir el riesgo real de perder a un futbolista clave.