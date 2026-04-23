El momento de Alejandro Balde ha llegado y no puede fallar

El FC Barcelona está cada vez más cerca del título de LaLiga, pero no todo son buenas noticias. La oportunidad aparece ahora para Alejandro Balde, que vuelve a estar en el centro del foco.

Una victoria que deja dudas y abre una puerta

El Barça cumplió en su último partido ante el RC Celta de Vigo con una victoria por la mínima. El resultado (1-0) permite al equipo seguir firme en la lucha por el campeonato, pero las sensaciones no fueron las mejores.

Más allá del juego, lo que realmente preocupa son las lesiones. Lamine Yamal y João Cancelo tuvieron que abandonar el partido, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico. En el caso de Cancelo, todo apunta a que no será grave, pero su situación abre un escenario que puede cambiar la dinámica del equipo.

Ahí es donde aparece el nombre de Alejandro Balde. El lateral izquierdo, que ha vivido una temporada irregular marcada por lesiones y pérdida de protagonismo, tiene ahora una oportunidad clara para volver a ganarse un sitio en el once titular.

Balde, ante una oportunidad que puede cambiarlo todo

La temporada de Balde no ha sido sencilla. Tras consolidarse como titular indiscutible el curso pasado, este año ha tenido que lidiar con problemas físicos y una competencia fuerte. La llegada y el buen rendimiento de João Cancelo le hicieron perder peso en el equipo.

Sin embargo, el fútbol siempre ofrece segundas oportunidades. Y esta puede ser la suya. La posible ausencia de Cancelo le devuelve protagonismo en un momento clave de la temporada.

El reto no es menor. El lateral deberá asumir responsabilidades tanto en ataque como en defensa. En partidos donde el equipo necesita profundidad por banda, su capacidad para recorrer todo el carril será fundamental. Especialmente en encuentros donde no estén jugadores como Raphinha, que ayudan a equilibrar el juego por fuera. Balde tendrá que demostrar que puede recuperar su mejor versión: velocidad, desborde y seguridad defensiva. Un equilibrio que no siempre es fácil, pero que define a los grandes laterales.

Un momento decisivo en su carrera

El contexto no puede ser más claro. El Barça está en la recta final de la temporada, luchando por cerrar el título, y cada partido cuenta. En este escenario, los detalles marcan la diferencia… y también las oportunidades individuales.

Para Balde, este tramo final puede ser determinante. No solo para recuperar la titularidad, sino también para reforzar su posición dentro del proyecto del club a medio plazo.

El cuerpo técnico espera una respuesta inmediata. El jugador ya ha demostrado en el pasado que tiene nivel para ser importante. Ahora debe volver a confirmarlo en el momento más exigente.