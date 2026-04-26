El movimiento de Lewandowski que puede cerrar el fichaje de Julián Álvarez

El mercado de fichajes empieza a moverse y el FC Barcelona tiene un objetivo claro. El futuro de Robert Lewandowski podría ser la clave para la llegada de Julián Álvarez.

Un futuro abierto que cambia el escenario

La situación de Robert Lewandowski en el Barça ya no es tan intocable como hace meses. A pesar de seguir siendo un referente ofensivo, su futuro está en el aire. El club valora distintas opciones de cara a la próxima temporada y no descarta movimientos importantes.

En este contexto, han aparecido varios equipos interesados en el delantero polaco. Entre ellos, destaca el Atlético de Madrid, que busca un goleador de experiencia para reforzar su ataque. También hay interés desde la Premier League, lo que aumenta las opciones del jugador.

Para el Barça, esta situación representa una oportunidad. La posible salida de Lewandowski no solo liberaría masa salarial, sino que permitiría al club moverse con mayor margen en el mercado. Y ahí es donde entra en escena Julián Álvarez.

Julián Álvarez, el gran objetivo del Barça

El nombre de Julián Álvarez está marcado en rojo en la agenda del club azulgrana. El delantero argentino gusta mucho por su movilidad, su capacidad goleadora y su versatilidad en ataque.

El Barça considera que encaja perfectamente en el proyecto. Es joven, tiene experiencia en la élite y puede adaptarse a diferentes sistemas. Además, su estilo de juego se ajusta a lo que busca el equipo en esta nueva etapa. Sin embargo, su fichaje no será sencillo. El Atlético de Madrid no facilitará su salida y otros clubes también están atentos a su situación.

Por eso, el Barça necesita generar condiciones favorables para intentar la operación. Y la salida de Lewandowski podría ser el movimiento que desbloquee todo.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Hansi Flick had a call with Julian Alvarez to convince him to join Barcelona.



Flick was NOT the only coach who had a call with the player.



— @palaciosmatias pic.twitter.com/x5qAoTsK00 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 25, 2026

Una operación que depende de varias piezas

El posible fichaje de Julián Álvarez no es una operación aislada. Depende de varios factores, y el más importante es el futuro de Lewandowski. Si el delantero polaco decide salir, el Barça tendrá más margen económico y deportivo para apostar por un relevo. Además, permitiría al club renovar su ataque y apostar por un perfil más dinámico.

Por otro lado, el interés del Atlético de Madrid añade presión al escenario. Si el club rojiblanco logra convencer a Lewandowski, podría acelerar todo el proceso. El Barça, mientras tanto, observa y planifica. Sabe que el mercado no espera y que cada movimiento puede cambiar el rumbo de la temporada.