El Newcastle pone 60 millones encima de la mesa y Joan Laporta se lo piensa

El FC Barcelona suele recibir ofertas potentes por algunos de sus jugadores más importantes y la gran mayoría de ellas son rechazadas. Sin embargo, tanto Joan Laporta como la dirección deportiva se estarían planteando seriamente una oferta que ha llegado procedente de Inglaterra, en concreto del Newcastle, con una cantidad alrededor de los 60 millones de euros.

El futbolista en cuestión es Ferran Torres, uno de los delanteros que se ha convertido en una pieza indispensable para Hansi Flick. El Newcastle lleva tiempo detrás del valenciano, teniendo en cuenta que ya lo intentó fichar en el verano de 2024, cuando su rendimiento en el conjunto azulgrana era muy cuestionable. Ahora, han vuelto a la carga por él, pero su situación es diferente.

El Newcastle habría ofrecido hasta 60 millones de euros por Ferran Torres

El ariete se ha consagrado como el '9' titular del Barça, por delante incluso de Robert Lewandowski, gracias al gran nivel que ha mostrado en el terreno de juego y, especialmente, de cara a portería. Por eso, y después de que Flick haya apostado por él y Ferran haya respondido con creces, convirtiéndose en un jugador muy importante para el equipo, su salida no se prevé fácil.

Aun así, y ante la gran oferta que habría hecho llegar el Newcastle a los despachos del Spotify Camp Nou, Laporta y Deco se estarían planteando seriamente aceptarla por todo lo que supondría la cantidad económica recibida. Eso sí, aunque le abran la puerta de salida al jugador, no le echarán, sino que tendrá que ser él quien decida si quiere marcharse o no del Barça.

El Barça se plantea la oferta, pero será el delantero quien decida si se va

Por lo tanto, y a pesar de que su continuidad, si fuese por parte del club, no está asegurada, la realidad es que Ferran está muy contento en el conjunto azulgrana y se ve muy difícil que acepte salir, justo cuando ha conseguido asegurarse un puesto de titular en la gran mayoría de partidos y haberse ganado la confianza absoluta del entrenador tras su gran rendimiento sobre el césped.