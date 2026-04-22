El nombre que amenaza la titularidad de Joan García y no es Ter Stegen

La portería del FC Barcelona no es, a priori, una prioridad inmediata en el mercado. Sin embargo, el nombre de Joan García vuelve a estar en el foco tras la aparición de una alternativa inesperada.

Una portería estable… pero con dudas a medio plazo

El Barça vive una situación peculiar bajo palos. Aunque Joan García se ha consolidado como el portero titular, el club no deja de analizar posibles escenarios de futuro. La planificación deportiva obliga a mirar más allá del presente, especialmente en una posición tan sensible como la portería.

En este contexto, la situación de Marc-André ter Stegen también influye. El guardameta alemán, actualmente cedido, atraviesa un momento complicado tras una lesión que genera incertidumbre sobre su evolución. Todo apunta a que su situación no cambiará de forma inmediata, lo que deja a Joan García como principal referencia.

A esto se suma el futuro incierto de Wojciech Szczęsny, cuya continuidad no está asegurada. Con este panorama, el Barça necesita tener alternativas preparadas, aunque no se trate de una urgencia. Por eso, desde la dirección deportiva se sigue de cerca el mercado de porteros, buscando perfiles que encajen tanto a nivel deportivo como económico.

Álex Remiro entra en escena

En este escenario aparece con fuerza el nombre de Álex Remiro. El portero de la Real Sociedad lleva varias temporadas mostrando un nivel alto en LaLiga, lo que ha despertado el interés de varios clubes.

Remiro se ha consolidado como uno de los guardametas más fiables del campeonato. Su regularidad, capacidad de reacción y experiencia lo convierten en un perfil atractivo para equipos que buscan seguridad en la portería. Sin embargo, su situación en la Real Sociedad ha cambiado ligeramente en los últimos meses. La irrupción de jóvenes como Unai Marrero ha añadido competencia interna, lo que podría abrir la puerta a movimientos en el futuro.

El Barça, atento a este tipo de oportunidades, ya ha realizado contactos para conocer su disponibilidad. No se trata de una operación inminente, pero sí de una opción que se mantiene sobre la mesa.

🚨 Transfer Rumor: Barcelona are reportedly eyeing Real Sociedad’s goalkeeper Alex Remiro as a potential backup signing this summer for under 10M€.



[@martinezferran]



Would you bring him to Barça? 🤔🔵🔴 pic.twitter.com/XJEVDK29VB — Barca Xtra (@Barcaxtr) January 19, 2026

Un futuro abierto y competencia en el horizonte

La posible llegada de Álex Remiro no implicaría necesariamente un cambio inmediato en la titularidad. Joan García sigue siendo la apuesta principal del club, y su rendimiento respalda esa decisión. Sin embargo, la competencia es clave en equipos de máximo nivel. El Barça busca mantener un equilibrio entre presente y futuro. Incorporar un portero con experiencia podría reforzar la plantilla y, al mismo tiempo, elevar el nivel competitivo interno.

Para Joan García, la aparición de nombres como Remiro supone un nuevo desafío. En el fútbol actual, la titularidad nunca está garantizada, y cada temporada exige demostrar el nivel día a día. Mientras tanto, el club sigue analizando opciones. No hay urgencias, pero sí planificación. Y en esa hoja de ruta, la portería también tiene su espacio.