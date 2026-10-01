El plan de Hansi Flick para jugar sin Raphinha: varias alternativas para cubrir su baja

El parón internacional ha dejado una preocupación inesperada en el Barça. Raphinha ha regresado antes de tiempo a Barcelona después de sufrir molestias musculares durante su concentración con Brasil y ahora será el cuerpo médico azulgrana quien determine cuándo puede volver a competir. En el club existe optimismo, pero Hansi Flick no tiene ninguna intención de correr riesgos con uno de sus futbolistas más determinantes.

Su posible ausencia no sería precisamente menor. El brasileño ha comenzado la temporada a un ritmo espectacular y ya acumula 14 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo. Su importancia, además, va mucho más allá de las cifras: presiona, ofrece profundidad, aparece por dentro y se ha convertido en una pieza fundamental para entender el funcionamiento ofensivo del Barça.

El objetivo es que pueda estar disponible ante el Getafe el 10 de octubre, aunque todo dependerá de cómo evolucione el edema muscular detectado en la parte posterior del muslo derecho. Flick sabe que después llegará un calendario exigente y no quiere convertir una lesión aparentemente menor en un problema más serio. Por eso ya maneja diferentes soluciones para reconstruir el ataque si finalmente decide reservar a Raphinha.

Las alternativas de Flick para jugar sin Raphinha

La opción más natural tiene nombre propio: Gabriel Jesus. El brasileño llegó este verano procedente del Arsenal y ofrece algo diferente al resto de alternativas. Puede actuar como referencia, fijar centrales y permitir que los extremos encuentren más espacios. Su entrada sería la fórmula que menos obligaría a Flick a experimentar.

También aparece Hamza Abdelkarim. El joven delantero del filial está entrando en la dinámica del primer equipo y representa una solución mucho más atrevida. Apostar por él permitiría conservar un nueve puro sin modificar las posiciones del resto de atacantes.

Otra alternativa es Anthony Gordon. El inglés ofrece velocidad y movilidad, aunque su presencia supondría apostar por un ataque menos posicional. Flick podría utilizarlo para intercambiar posiciones constantemente y atacar los espacios desde diferentes zonas.

Las opciones más interesantes aparecen cuando entra en juego la pizarra. Dani Olmo y Fermín López pueden desempeñar el papel de falso nueve, alejándose de los centrales para generar superioridades entre líneas. Incluso Lamine Yamal podría ocupar posiciones más interiores si Flick busca una solución todavía más imprevisible.

La buena noticia para el técnico es precisamente esa: perder a su máximo goleador supondría un golpe importante, pero el Barça tiene suficientes perfiles para no depender de una única solución. El contexto del partido también determinará la elección.

Todo dependerá ahora de Raphinha. Si responde bien durante los próximos días, podría llegar al Getafe. Si existe la mínima duda, Flick tiene argumentos suficientes para protegerlo. Con seis alternativas sobre la mesa, el Barça no necesita arriesgar con uno de sus futbolistas más decisivos.