El plan oculto de Haaland sale a la luz: quiere jugar en el Barça y ya ha dado el primer paso

El FC Barcelona busca delantero para el futuro y Erling Haaland emerge como gran objetivo. El mercado de fichajes podría dar un giro inesperado.

El Barça busca su próximo goleador

En el FC Barcelona ya se trabaja en el futuro del ataque. La dirección deportiva es consciente de que el ciclo de Robert Lewandowski se acerca a su tramo final, y el club necesita encontrar un relevo de garantías que mantenga el nivel goleador en competiciones como LaLiga y la Champions League.

No es una decisión menor. El perfil que busca el Barça es claro: un delantero joven, determinante y con capacidad para liderar el proyecto en los próximos años. En ese contexto, nombres como Julián Álvarez han ganado fuerza en los despachos. Sin embargo, hay otro que destaca por encima del resto.

Se trata de Erling Haaland, actual estrella del Manchester City y uno de los delanteros más codiciados del fútbol mundial. Su capacidad goleadora, su impacto físico y su regularidad lo convierten en el sueño de cualquier club.

El plan de Haaland que sorprende al mercado

Lo que parecía una operación imposible empieza a tomar forma con el paso del tiempo. Según diversas informaciones, Haaland tendría claro que su objetivo a medio plazo es vestir la camiseta del Barça.

El delantero noruego no contempla un movimiento inmediato. Es consciente de que la situación económica del club azulgrana no permite afrontar una operación de este calibre en el corto plazo. Por ello, su estrategia sería esperar.

La clave está en el tiempo. Haaland estaría dispuesto a rechazar ofertas importantes en los próximos mercados, manteniendo su compromiso actual pero con la mirada puesta en 2027. Ese sería el momento en el que el Barça podría estar en condiciones de abordar su fichaje. Este movimiento, silencioso pero estratégico, cambia por completo el panorama del mercado de fichajes. No se trata solo de una intención, sino de una planificación a largo plazo que podría marcar una de las grandes operaciones del fútbol europeo.

🚨💣| BREAKING: Manchester City striker Erling Haaland is determined to join Barcelona in the future.



He will reject all offers this summer, aware the Blaugrana cannot afford him just yet, in the hope of completing his dream transfer in 2027.



[@elnacionalcat] pic.twitter.com/u2ybmd0c6m — GOAL ZONE (@GoalZoneX) April 3, 2026

Un fichaje que puede cambiar el futuro del Barça

La posible llegada de Haaland al FC Barcelona supondría un antes y un después para el club. No solo por el impacto deportivo, sino también por el mensaje que enviaría al fútbol mundial.

El Barça busca recuperar su posición dominante, y para ello necesita referentes. Un delantero como Haaland encajaría perfectamente en esa idea: joven, decisivo y con mentalidad competitiva. Mientras tanto, la planificación sigue abierta. El club valora distintas opciones, consciente de que el mercado puede cambiar en cualquier momento. Sin embargo, el hecho de que un jugador del nivel de Haaland esté dispuesto a esperar refuerza la posición del Barça.

El futuro aún no está escrito, pero el escenario empieza a dibujarse. Y en ese dibujo, el nombre de Erling Haaland aparece como una de las grandes ilusiones del barcelonismo.