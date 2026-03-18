El plan secreto de Pep Guardiola para llevarse a la perla del FC Barcelona sale a la luz

El Manchester City quiere pescar en el Barça. Pep Guardiola ha puesto sus ojos en Pau Cubarsí. El central azulgrana es ya uno de los nombres más buscados del mercado de fichajes.

Guardiola se fija en Cubarsí como pieza clave

En los despachos del Manchester City se trabaja con una idea clara: reforzar la defensa con talento joven, fiable y con capacidad para dominar el juego desde atrás. Y en ese perfil encaja a la perfección Pau Cubarsí, una de las grandes revelaciones del FC Barcelona en las últimas temporadas.

El técnico catalán, que conoce bien la filosofía del club azulgrana, considera que Cubarsí reúne cualidades esenciales para su sistema: salida de balón limpia, lectura táctica avanzada y personalidad pese a su juventud. No es casualidad que su nombre haya aparecido como prioridad en el mercado de fichajes del Manchester City.

En clave de Premier League, donde la exigencia física y táctica es máxima, Guardiola busca centrales que no solo defiendan, sino que también construyan juego. Cubarsí, formado en La Masía, representa ese perfil moderno que tanto valora el entrenador.

Una oferta con intercambio: dos jugadores sobre la mesa

La operación, sin embargo, no sería sencilla. Según fuentes cercanas al entorno del club inglés, el Manchester City estaría dispuesto a plantear una oferta ambiciosa que incluiría a dos futbolistas para convencer al Barça.

El primero de ellos sería Rico Lewis, lateral derecho con gran proyección y experiencia en la élite pese a su juventud. Su polivalencia y capacidad táctica lo convierten en un perfil interesante para cualquier equipo que apueste por el talento emergente.

El segundo nombre en la ecuación sería Omar Marmoush, atacante egipcio que no ha terminado de encontrar su sitio en el esquema del City, en gran parte por la competencia directa con figuras como Erling Haaland. Aun así, Marmoush mantiene cartel en el fútbol europeo y podría resultar atractivo como refuerzo ofensivo. La estrategia del City apunta a seducir a Joan Laporta con una operación que combine presente y futuro. Un intercambio que, sobre el papel, podría equilibrar necesidades deportivas en ambas plantillas.

El Barça se planta: Cubarsí es intocable

A pesar del interés y de la propuesta, en el FC Barcelona la postura es firme. Pau Cubarsí no está en venta. El club lo considera una pieza estructural, tanto en el presente como en el futuro del proyecto deportivo.

Desde la dirección deportiva se insiste en que el joven central es uno de los pilares sobre los que se construirá el equipo en los próximos años. Su crecimiento ha sido meteórico, y su consolidación en la élite lo convierte en un activo estratégico.

Ni siquiera una oferta que incluya jugadores de nivel internacional parece suficiente para cambiar esta postura. En el Barça entienden que perder a Cubarsí sería renunciar a una de sus mayores garantías defensivas y a uno de los talentos más prometedores del fútbol español. Así, mientras el Manchester City sigue diseñando su plan para reforzar la plantilla, en Barcelona el mensaje es claro: hay jugadores que no tienen precio. Y Pau Cubarsí es, hoy por hoy, uno de ellos.