El regreso de João Cancelo no es lo que esperaba y su futuro vuelve a quedar en el aire

João Cancelo regresó al FC Barcelona con el aval de Hansi Flick y la etiqueta de refuerzo clave. Sin embargo, su falta de minutos en LaLiga ha generado dudas sobre su futuro en el Camp Nou.

Un regreso con expectativas altas

Cuando el FC Barcelona confirmó el regreso de João Cancelo, el mensaje fue claro: se trataba de un lateral de garantías para reforzar el proyecto de Hansi Flick. El técnico alemán dio el visto bueno a la operación convencido de que el portugués podía aportar experiencia, polivalencia y profundidad por banda.

En un equipo que busca recuperar estabilidad en LaLiga y competir con ambición en la Champions League, Cancelo parecía encajar perfectamente. Con recorrido ofensivo, buena salida de balón y capacidad para jugar en ambos laterales, el internacional portugués reunía el perfil ideal para el esquema azulgrana. Sin embargo, la realidad está siendo diferente a lo esperado.

Sin minutos y sin respuestas claras

Desde su regreso, Cancelo no ha logrado consolidarse como titular. Las alineaciones de Flick han apostado por otras alternativas y el portugués ha quedado relegado a un papel secundario en varios encuentros importantes. La falta de continuidad empieza a generar inquietud en el entorno del jugador.

Fuentes cercanas al vestuario apuntan que João Cancelo no está satisfecho con su situación actual. Se encuentra en plena forma física y considera que puede aportar mucho más al equipo. Lo que más le preocupa no es solo la falta de minutos en LaLiga, sino la ausencia de claridad respecto a su rol dentro del proyecto.

El lateral esperaba brillar en su segunda etapa en el Barça. Su intención era consolidarse como una pieza estructural en el esquema de Flick, pero las decisiones técnicas no han ido en esa dirección. En un club donde la competencia interna es feroz y cada puesto se disputa al máximo nivel, la paciencia suele tener límites.

EXCLUSIVE:



João Cancelo is not happy with his lack of game time under Hansi Flick.



The Portuguese full-back doesn’t understand why he hasn’t been starting or playing matches despite being fully fit. He wants answers and clarity on his role as frustration continues to grow. pic.twitter.com/fGyfUk63iO — CHIMAOBI 🐅 (@chimaobi_saint) February 18, 2026

Un futuro que vuelve a abrirse

El mercado de fichajes siempre está al acecho cuando un jugador de este perfil pierde protagonismo. Cancelo tiene experiencia en grandes ligas y mantiene cartel internacional. Si la situación no cambia en los próximos meses, su futuro podría volver a convertirse en tema de debate.

En el Barça, la prioridad es el rendimiento colectivo. Hansi Flick busca equilibrio táctico y compromiso defensivo, factores que pueden influir en sus elecciones. Pero también es cierto que un futbolista del nivel de Cancelo no está acostumbrado a asumir un rol secundario.

El vestuario observa con atención. La relación entre entrenador y jugador no está rota, pero sí marcada por la necesidad de una conversación clara. Cancelo quiere respuestas, quiere saber qué espera el técnico de él y cuál será su papel real en el tramo decisivo de la temporada.