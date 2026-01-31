El sustituto de Kevin de Bruyne está en el Barça

La salida de Kevin de Bruyne del Manchester City ha dejado un vacío enorme en la Premier League. Mientras Pep Guardiola busca un relevo de garantías, en el FC Barcelona hay un nombre que encaja a la perfección… aunque sea inalcanzable.

El adiós de De Bruyne y un hueco imposible de llenar

La marcha de Kevin De Bruyne del Manchester City marca el final de una era. El centrocampista belga no solo fue el cerebro del equipo durante casi una década, sino también el símbolo de un estilo que dominó Europa. Visión, último pase, liderazgo y una lectura del juego privilegiada convirtieron a De Bruyne en uno de los mejores mediocampistas del fútbol europeo.

Su ausencia no se mide solo en estadísticas, sino en influencia. El City pierde a un futbolista capaz de ordenar el juego, acelerar cuando el partido lo pide y aparecer en los momentos decisivos. Por eso, en los despachos del Etihad la búsqueda de un sustituto se ha convertido en una prioridad absoluta dentro del mercado de fichajes.

Pep Guardiola lo sabe mejor que nadie. El técnico catalán es consciente de que no hay muchos jugadores capaces de asumir ese rol con naturalidad. Y, en ese análisis, hay un nombre que aparece con fuerza… aunque juegue en otro gigante del continente.

Pep Guardiola lo tiene claro: el perfil ideal juega en el Barça

Según fuentes cercanas al entorno del técnico, Pep Guardiola considera que el relevo natural de De Bruyne ya existe y responde al perfil que siempre ha buscado para su centro del campo. No es un secreto que el entrenador admira profundamente a Pedri, una de las grandes joyas del fútbol español.

El centrocampista canario reúne muchas de las cualidades que Guardiola valora: inteligencia táctica, capacidad para jugar entre líneas, pausa con balón y una lectura del juego que va más allá de su edad. En un sistema como el del City, Pedri podría asumir responsabilidades creativas similares a las que tuvo De Bruyne, adaptadas a su propio estilo.

Sin embargo, la operación es poco menos que una quimera. El FC Barcelona tiene claro que Pedri es intocable. Blindado contractualmente y considerado pilar del proyecto deportivo, el club azulgrana no contempla su salida bajo ningún escenario. Ni siquiera una oferta descomunal procedente de la Premier League cambiaría esa postura.

El Manchester City tiene a Pedri en la mira, pero desde el Barça afirman: "No está en venta". El City cree que Pedri es el sucesor ideal de Kevin de Bruyne.



ℹ️ @marca pic.twitter.com/Te9bl2xK4g — FCB PRIME (@fcbisprime) March 31, 2025

Un talento estratégico que el Barça no piensa soltar

En el Barça, Pedri no es solo un jugador más. Es presente y futuro. Tras superar momentos complicados con las lesiones, el canario ha vuelto a mostrar por qué es uno de los centrocampistas más valorados de LaLiga. Su peso en el juego del equipo es creciente, y su liderazgo silencioso se consolida partido a partido.

La idea del club es construir alrededor de él. Por eso, aunque desde Inglaterra se le señale como el heredero ideal de De Bruyne, la realidad es clara: no está en venta. El Barcelona entiende que perder a Pedri sería hipotecar su proyecto deportivo y renunciar a uno de los talentos más diferenciales del panorama actual.

Para Guardiola, la admiración seguirá siendo eso, admiración. El técnico deberá explorar otras alternativas en el mercado, consciente de que algunos jugadores, por contexto y por identidad de club, simplemente no se tocan. El sustituto de Kevin de Bruyne puede estar en el Barça, pero seguirá ahí. Porque hay futbolistas que no tienen precio, y Pedri es uno de ellos.