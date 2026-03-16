Eric Garcia lo manda al banquillo, ya está avisado

Eric Garcia, FC Barcelona y Newcastle United marcan una de las grandes decisiones previas al partido. Hansi Flick apostará por el central catalán como titular en el lateral derecho, mientras Ronald Araújo esperará su turno desde el banquillo.

Flick apuesta por Eric Garcia en un partido de máxima exigencia

Las horas previas a los partidos importantes suelen dejar señales. Algunas son sutiles, otras mucho más evidentes. En este caso, la lectura dentro del entorno del Barça parece clara: Eric Garcia se perfila como titular en el lateral derecho ante el Newcastle United, una elección con peso táctico y también con mensaje competitivo. La otra cara de esa decisión es igual de relevante, porque Ronald Araújo arrancará desde el banquillo en una apuesta que responde al momento y a lo que quiere ver Hansi Flick sobre el césped.

No se trata de una cuestión física. Eric Garcia no está lesionado, está disponible y llega en condiciones de competir. Por eso, en el cuerpo técnico consideran que puede asumir una responsabilidad importante en una noche que exigirá concentración, oficio y rigor defensivo. El entrenador alemán entiende que el ex del Girona ofrece una salida de balón más limpia, una mejor lectura de la posición y una capacidad mayor para sostener el orden colectivo en una zona especialmente delicada.

En un encuentro de estas características, cada detalle cuenta. El Newcastle United es un rival que obliga a competir con intensidad, a defender bien los espacios y a no perder nunca la estructura. Ahí es donde Flick cree que Eric Garcia puede resultar útil. Su perfil encaja mejor en una idea de partido donde el FC Barcelona necesitará controlar los tiempos, proteger la banda derecha y evitar desajustes que puedan penalizarle demasiado pronto.

Araújo, suplente por decisión técnica

La suplencia de Ronald Araújo no pasa desapercibida. Hablamos de un futbolista con jerarquía, peso en el vestuario y recorrido consolidado en la élite. Sin embargo, el fútbol también vive de momentos y de ajustes específicos, y en este escenario Hansi Flick ha optado por una solución distinta. El técnico no quiere forzar piezas ni repetir fórmulas que no le terminan de convencer, especialmente en una posición tan particular como la del lateral derecho.

En las últimas actuaciones, Araújo no ha terminado de ofrecer la sensación de seguridad total cuando ha tenido que abrirse a esa banda. Su potencia y su capacidad defensiva siguen intactas, pero el comportamiento posicional en ese carril, la salida con balón y ciertos automatismos no han sido tan fluidos como desea el entrenador. Ahí aparece la figura de Eric Garcia, un jugador menos exuberante en lo físico, pero más ajustado a la idea de partido que prepara el banquillo azulgrana.

El movimiento tiene también una lectura interna: nadie juega por decreto. En el Barça de Flick, cada alineación responde a un plan. Y en esta ocasión, ese plan lleva a Eric Garcia al once titular y a Ronald Araújo al banquillo. Es una decisión meditada, trabajada durante la semana y enfocada a competir mejor ante un rival incómodo, intenso y muy exigente.

🚨 | Eric García is currently the leading candidate to start at right-back against Newcastle United.



Hansi Flick is not expected to deploy Ronald Araújo in that role again, while the coaching staff are also reluctant to throw young Xavi Espart into such a high-pressure match.… pic.twitter.com/RXJUypyaNT — Barca Xtra (@Barcaxtr) March 16, 2026

Una oportunidad para Eric y una decisión que marca perfil

Para Eric Garcia, el partido ante el Newcastle United representa una oportunidad importante. Más allá de ocupar el lateral derecho, tendrá la posibilidad de consolidarse como una alternativa fiable en una posición donde el FC Barcelona sigue buscando soluciones estables. Si responde bien, no solo reforzará su papel en la rotación, sino que también enviará un mensaje claro de competitividad.

El defensa catalán sabe que estos partidos son los que cambian percepciones. Una actuación convincente puede elevar su cotización interna y darle continuidad en futuras alineaciones del Barça. Además, su perfil encaja con una idea de juego donde la precisión táctica, el orden defensivo, la circulación de balón y la disciplina sin pelota son aspectos fundamentales.

Por eso, salvo giro inesperado, el dibujo ya empieza a aclararse. Eric Garcia será titular y Ronald Araújo esperará en el banquillo. Esa es la apuesta de Hansi Flick para una noche importante, una decisión que busca sostener al equipo, reforzar la banda derecha y dar al FC Barcelona una mayor sensación de control en un duelo de alto voltaje.