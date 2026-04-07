Eric García se hace con el puesto y complica la situación de un compañero

El FC Barcelona encuentra soluciones en su plantilla. Eric García gana protagonismo y cambia el panorama en el centro del campo.

De cedido a pieza clave en el Barça

La evolución de Eric García en el FC Barcelona es una de las historias más llamativas de la temporada. Tras salir cedido al Girona, muchos veían su futuro lejos del club azulgrana. Sin embargo, su regreso ha sido completamente diferente a lo esperado.

El defensa español ha demostrado una gran capacidad de adaptación, convirtiéndose en un jugador polivalente capaz de rendir en varias posiciones. Central, lateral e incluso centrocampista, Eric ha sabido encontrar su espacio en el equipo. Esta versatilidad ha sido clave para ganarse la confianza de Hansi Flick, que valora especialmente a los futbolistas capaces de interpretar distintos roles dentro del sistema. En un equipo con exigencias constantes en LaLiga y la Champions League, este tipo de perfil resulta especialmente útil.

Lo que parecía un regreso sin demasiado protagonismo se ha transformado en una oportunidad bien aprovechada. Eric no solo ha sumado minutos, sino que ha logrado consolidarse como una opción fiable.

Un cambio que afecta al centro del campo

Las lesiones han vuelto a condicionar los planes del Barça. Las ausencias de Frenkie de Jong y Marc Bernal han obligado al cuerpo técnico a buscar alternativas en el centro del campo.

En este contexto, Eric García ha dado un paso adelante. Flick ha empezado a utilizarlo en posiciones más adelantadas, formando pareja con Pedri en la medular. Una decisión que cambia por completo la estructura del equipo.

El movimiento no es menor, porque tiene consecuencias directas en otros jugadores. El principal afectado es Gavi, que tras su lesión aún está en proceso de recuperar su mejor nivel. La competencia en el centro del campo es alta y no todos pueden tener un sitio fijo. Además, futbolistas como Marc Casadó también esperan su oportunidad, aunque de momento parten como segunda opción en la rotación.

Competencia interna y decisiones clave

El crecimiento de Eric García refleja una realidad habitual en el fútbol de élite: la competencia interna es constante y cada oportunidad cuenta. En el Barça, donde el nivel de exigencia es máximo, cualquier detalle puede marcar la diferencia.

El hecho de que Eric haya conseguido ganarse un puesto en el equipo demuestra su capacidad de trabajo y adaptación. Pero también evidencia que el club está en un momento de transición, donde los roles pueden cambiar rápidamente.

Para Gavi, esta situación supone un reto añadido. Recuperar su mejor versión será clave si quiere volver a ser indiscutible en el once. Mientras tanto, el técnico seguirá tomando decisiones en función del rendimiento y las necesidades del equipo. El Barça encara un tramo importante de la temporada, con objetivos en LaLiga y en Europa. Y en ese contexto, jugadores como Eric García pueden convertirse en piezas determinantes.