Esta es la situación del Barça con el fichaje de Julián Álvarez

El nombre de Julián Álvarez vuelve a aparecer con fuerza alrededor del Barça. El delantero argentino lleva tiempo siendo uno de los futbolistas que más gustan dentro del club azulgrana y ahora mismo existe la sensación de que podría abrirse una oportunidad real en el mercado. En el Barça saben que no será una operación sencilla, especialmente por la relación directa con el Atlético de Madrid, pero también creen que el contexto actual puede jugar a su favor. Porque más allá del interés deportivo, hay algo importante que empieza a marcar diferencias: el propio jugador vería con muy buenos ojos vestir de azulgrana.

Julián Álvarez gusta muchísimo en el Barça

Dentro del club azulgrana llevan tiempo siguiendo muy de cerca la situación del delantero argentino. No es ningún secreto que Hansi Flick quiere reforzar el ataque con un futbolista capaz de marcar diferencias tanto en el área como fuera de ella y Julián encaja perfectamente en ese perfil.

Además de goles, aporta movilidad, presión, sacrificio y una capacidad enorme para adaptarse a diferentes posiciones ofensivas. Eso es precisamente lo que más gusta dentro del cuerpo técnico. El Barça considera que el argentino tendría un encaje muy natural en la idea ofensiva que quiere construir Flick. Además, su experiencia en clubes grandes como el Manchester City y el Atlético hace que el club vea su fichaje como una apuesta de rendimiento inmediato. No llegaría como una promesa, sino como un jugador preparado para asumir responsabilidades desde el primer día.

El jugador prioriza seguir en España

Uno de los detalles que más optimismo genera dentro del Barça tiene que ver con la postura del propio futbolista. Según las informaciones que manejan cerca del club, Julián Álvarez se siente muy cómodo viviendo en España y no tendría demasiado interés en marcharse a otras ligas ahora mismo. De hecho, habría rechazado el interés de equipos importantes como el Paris Saint-Germain o el Arsenal y eso cambia bastante el escenario.

🚨🚨🌕| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Julián Álvarez has already informed that, in case of changing teams, he prefers to JOIN BARCELONA!



He wants to continue living in Spain. Barcelona plans to ACCELERATE its interest on Julian.



🗣️ Julian Alvarez’s message: “If I leave Atlético Madrid, it… pic.twitter.com/md0IaOC41W — Managing Barça (@ManagingBarca) May 22, 2026

En el Barça consideran que la voluntad del jugador puede ser fundamental si finalmente se abre una negociación con el Atlético. La relación entre Julián y Diego Simeone tampoco atraviesa su momento más estable y eso alimenta todavía más todos los rumores alrededor de una posible salida. Aunque dentro del Atlético siguen intentando convencerle para renovar y continuar liderando el proyecto. Por ahora no hay una decisión definitiva, pero el verano promete ser bastante movido.

El Barça ya estudia cómo afrontar la operación

En el club azulgrana saben perfectamente que el gran problema será económico. Porque fichar a un delantero del nivel de Julián Álvarez nunca será barato, y menos todavía negociando directamente con un rival como el Atlético de Madrid. Aun así, dentro del Barça consideran que merece la pena intentarlo. Especialmente porque el equipo necesita empezar a preparar el futuro del ataque y encontrar alternativas importantes para acompañar o reemplazar en ciertos momentos a Robert Lewandowski.

Además, Flick cree que el argentino puede ofrecer algo que ahora mismo le falta al equipo en algunos partidos: agresividad constante sin balón y mucha movilidad arriba. Por eso Deco ya trabaja desde hace semanas estudiando diferentes fórmulas para intentar hacer viable una operación que, a día de hoy, sigue siendo complicada. El Barça también maneja alternativas por si finalmente el Atlético bloquea cualquier posibilidad de salida. Pero la realidad es que Julián Álvarez sigue siendo uno de los grandes favoritos dentro del club, y ahora mismo existe una sensación bastante clara en Barcelona: si aparece una oportunidad real para ficharlo, intentarán aprovecharla.