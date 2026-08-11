Ferran Torres prefiere a Luis Enrique antes que seguir en el Barça: "Merecía mucho más"

El futuro de Ferran Torres parece estar cada vez más lejos del FC Barcelona. Después de un verano cargado de rumores sobre su continuidad, el delantero valenciano habría tomado la decisión de buscar un nuevo desafío. Una postura importante para un futbolista que todavía tiene contrato como azulgrana, pero que considera que ha llegado el momento de sentirse protagonista en otro proyecto.

Su situación ha cambiado mucho durante los últimos meses. Ferran ha tenido que convivir con la competencia en el ataque y con etapas en las que no ha disfrutado del protagonismo que esperaba. A pesar de responder con goles cuando ha tenido oportunidades, nunca ha terminado de sentirse completamente indiscutible. Y precisamente ahí estaría una de las claves que explican su deseo de marcharse.

Según las informaciones que rodean su futuro, el internacional español considera que merecía mucho más en el Barça. No se trataría únicamente de jugar más minutos, sino de tener un peso mayor dentro del proyecto. Ferran entiende que su rendimiento y su capacidad para aparecer en momentos importantes justificaban un papel más protagonista. Ahora, la posibilidad de reencontrarse con un entrenador que conoce perfectamente sus virtudes puede terminar de empujarle hacia la puerta de salida.

Luis Enrique aparece como la clave para convencer a Ferran Torres

El París Saint-Germain se presenta como el destino que más atrae al delantero. Y detrás de esa elección aparece un nombre fundamental: Luis Enrique. El técnico asturiano conoce perfectamente a Ferran, confió en él durante su etapa en la selección española y sabe qué puede ofrecer tanto jugando por banda como ocupando posiciones más centradas.

Para Ferran, volver a ponerse a las órdenes de Luis Enrique supondría entrar en un proyecto en el que espera tener la importancia que considera que le ha faltado en Barcelona. El atacante valora especialmente la confianza del entrenador y cree que su estilo de fútbol puede ayudarle a explotar definitivamente sus mejores cualidades.

El Barça, por su parte, no tiene intención de regalar al jugador. La posibilidad de una salida existe, pero Joan Laporta y Deco quieren obtener una cantidad importante antes de permitir que abandone el club. Desde París ya se estaría trabajando para acercar posturas, aunque todavía habría diferencias sobre el precio definitivo de la operación.

La situación contractual de Ferran también juega un papel importante. Con su vínculo acercándose a su tramo final, el Barça debe decidir entre intentar convencerle para renovar o aprovechar el mercado para obtener un ingreso importante por su traspaso.

La posible salida tendría además consecuencias deportivas. Tras los cambios producidos en la delantera, perder a Ferran obligaría al club a buscar nuevas soluciones para el ataque. Hansi Flick perdería a un futbolista capaz de actuar en varias posiciones y que ha demostrado tener gol.

Todo apunta, por tanto, a unas próximas semanas decisivas. Ferran siente que merecía tener un papel mucho más importante en el Barça y la posibilidad de reencontrarse con Luis Enrique resulta especialmente atractiva. Si Barcelona y PSG consiguen ponerse de acuerdo, el valenciano podría cerrar su etapa azulgrana para comenzar una nueva aventura en París.