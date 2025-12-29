Flick asume su error, pide perdón y quiere que vuelva al Barça la próxima temporada

Hansi Flick es un entrenador con las ideas claras y muchas veces ha tenido que tomar decisiones complicadas. El alemán ya lo tuvo que hacer cuando llegó al banquillo del FC Barcelona, pensando en renovar una plantilla en la que había muchas dudas. Sin embargo, y después de los primeros meses de la actual temporada, el técnico ha asumido su error con la salida de un jugador.

Se trata de Héctor Fort, el lateral que se encuentra cedido en el Elche por parte del Barça. El catalán fue echado por Flick, ya que el entrenador no confiaba nada en él, por lo que la dirección deportiva decidió que se marchara a préstamo a otro equipo para tener más minutos y oportunidades, algo que en el conjunto azulgrana, bajo las órdenes del alemán, no tendría en ningún caso.

Hansi Flick ha asumido su error con Héctor Fort y quiere que vuelva al Barça

A partir de ahí, Fort está destacando mucho en el Elche, siendo uno de los mejores jugadores de uno de los equipos revelación del campeonato. El lateral ha demostrado que tiene nivel y que Flick estaba frenando su progresión, por lo que el entrenador ha pedido perdón, ha asumido su error y le ha pedido a la dirección deportiva que vuelva de cara a la próxima temporada.



Aunque el catalán volverá al 100%, ya que su salida solo fue una cesión, en la mente del técnico ya estaba el traspaso, teniendo en cuenta que no contaría con él de ninguna de las maneras. Sin embargo, y después de haber visto el rendimiento del futbolista, la situación ha cambiado completamente y Fort podría ser uno más de la plantilla del Barça para la próxima temporada.

El lateral está rindiendo a un muy buen nivel en el Elche

Además, este nivel de Fort le vendrá muy bien al conjunto azulgrana, ya que a día de hoy, Jules Kounde está dejando muchas dudas en la banda derecha. El retorno del catalán se prevé ideal para darle más competencia al francés, en un intento para que este también mejore su rendimiento en el lateral para el futuro.