Flick ha descartado su fichaje para reforzar la defensa del Barça

El FC Barcelona está atento al mercado de fichajes para poder reforzar la defensa, teniendo en cuenta los graves problemas que está teniendo el conjunto azulgrana en la zaga, con la grave lesión de Andreas Christensen y la baja de Ronald Araujo por problemas de salud mental. Por eso, se están barajando opciones, pero Hansi Flick ya habría descartado una de ellas para venir al Barça.

Se trata de Nicolás Otamendi, uno de los nombres que estaba encima de la mesa de la dirección deportiva para ser uno de los refuerzos en el mercado de invierno en la posición de central. Sin embargo, el alemán habría vetado la llegada del argentino al conjunto azulgrana, ya que no cree que su fichaje fuese a paliar los problemas defensivos que está sufriendo el equipo.

Aunque se echa en falta una mano dura y experimentada en defensa como fue la de Iñigo Martínez, por lo que el argentino podría ser un buen sustituto del vasco, la realidad es que Flick no está nada convencido con Otamendi, tanto por los aspectos deportivos como por su físico, ya que en unos meses cumplirá 38 años, por lo que no podría estar al máximo nivel lo que queda de temporada.



En un principio, el Barça estaría buscando a alguien mucho más joven para apuntalar la posición de central en este mes de enero y, ahí, Otamendi no entraría en los planes del entrenador. Por otra parte, el Benfica, su actual equipo, tampoco ha dado señales de querer desprenderse del argentino, ya que tiene contrato hasta final de temporada y José Mourinho no quiere que salga.

Por lo tanto, los azulgranas tendrán que seguir buscando en el mercado para reforzar la zaga. Después de que se haya tomado la decisión de lanzarse a por el fichaje de un central por los problemas que hay en la retaguardia, la dirección deportiva está ultimando los nombres para realizar las ofensivas pertinentes.