Flick ha marcado en rojo al gran objetivo para la zaga del Barça

El FC Barcelona está acabando de diseñar las líneas maestras del proyecto de cara a la próxima temporada y uno de los objetivos prioritarios será el fichaje de un central, teniendo en cuenta los graves problemas defensivos que está teniendo el Barça este curso, ya sea por culpa del pésimo rendimiento de algunos jugadores o por las bajas que ha sufrido el equipo durante la campaña.

Por eso, Hansi Flick le ha dejado claro a la dirección deportiva que habrá que buscar un central de primer nivel y habría marcado en rojo el nombre de Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán cuyo contrato acaba en 2028. El alemán cree que el italiano es la pieza ideal y tiene el perfil perfecto para reforzar la zaga del Barça por el gran nivel que ha demostrado en Italia.

El zaguero se ha convertido en titular indiscutible en el Inter y se ha consagrado como un referente ofensivo, tanto por su madurez como por su proyección, además de ser internacional con su país. Flick piensa en él para que sea uno de los líderes de la defensa del conjunto azulgrana junto a Pau Cubarsí, en un intento de reforzar las debilidades que tiene el equipo atrás.



Además, en los últimos días, Bastoni ha alimentado la ilusión del Barça para ficharlo con unos gestos en las redes sociales que no han pasado desapercibidos, reaccionando positivamente a comentarios de aficionados culés que han pedido su fichaje, así como el seguimiento de varios jugadores de la plantilla que podrían acabar siendo sus compañeros de cara a la próxima temporada.

Aun así, está por ver si el Inter de Milán dejará escapar a una de sus estrellas el próximo verano. Si le abriese la puerta de salida, la realidad es que el precio del traspaso sería muy elevado por uno de los mejores defensas del mundo, por lo que el Barça tendrá que rascarse el bolsillo si quiere incorporar a Bastoni para reforzar la zaga.