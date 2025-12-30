Flick le ha recomendado que acepte la oferta porque es el único sitio donde será titular

Hansi Flick es un entrenador con las ideas claras y suele recomendar a sus jugadores lo que es mejor para ellos de cara a su futuro. Por eso, el técnico del FC Barcelona ha querido ser muy honesto con un futbolista de la plantilla culé y le ha aconsejado que acepte la oferta que ha recibido en las últimas horas, ya que será el único sitio donde podrá acabar la temporada como titular.

Se trata de Marc-André ter Stegen, uno de los porteros del Barça que ya ha vuelto a la disciplina azulgrana después de superar la operación en la espalda que se realizó el pasado verano. Sin embargo, el alemán ha perdido su condición de titular con la llegada de Joan García, por lo que si quiere tener oportunidades bajo palos, tendrá que abandonar el equipo en el mercado de invierno.

Flick le ha recomendado a Ter Stegen que se vaya al Girona

Y ahí, ha entrado el Girona, uno de los conjuntos que más se ha interesado en él de cara al mes de enero. Míchel Sánchez quiere reforzar la portería y su sueño es hacerse con los servicios de un Ter Stegen que, a día de hoy, no tiene asegurada su titularidad en el Mundial del próximo verano con su selección. Por eso, el club gerundense cree que tienen opciones de que venga a Montilivi.

La operación se realizaría a partir de una cesión y el Barça tendría que pagar gran parte de la ficha del guardameta, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla azulgrana, por lo que el Girona no podría afrontar su salario ni mucho menos. De hecho, solo podría pagar un par de millones para asegurar que la cesión pueda tirar para adelante.

El club gerundense está muy interesado en la cesión del portero

Flick ya le ha dejado las cosas claras a Ter Stegen y, ahora, será decisión del alemán si abandonar el Barça para fichar por el Girona y acabar la temporada en Montilivi. El portero no vería con malos ojos la opción si puede ser titular indiscutible, el requisito indispensable para poder jugar el Mundial, además de estar cerca de Barcelona por sus asuntos familiares.