Flick le ha recomendado que se vaya del Barça porque no jugará el Mundial

Hansi Flick es un entrenador con las ideas claras y es muy difícil que cambie de opinión. Por eso, el técnico del FC Barcelona le ha recomendado a un jugador del Barça que se vaya durante el mercado de invierno, ya que no tendrá minutos lo que queda de temporada y, por ende, no podría jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el verano que viene.

Se trata de Marc-André ter Stegen, el polémico portero que sigue en la disciplina del conjunto azulgrana. El alemán, que ya se ha recuperado de su operación en la espalda que se realizó el pasado verano, ha visto como la llegada de Joan García le ha quitado la titularidad absoluta, a pesar de que volvió a defender la portería del Barça en el debut del equipo en la Copa del Rey.

Flick le ha recomendado a Ter Stegen que se marche en enero

Sin embargo, Flick ya dejó claro que solo fue por una vez, para que se pudiera ver como Ter Stegen estaba recuperado al 100% de su lesión y para poder ponerlo en el escaparate de cara al mercado. Y ahí, el alemán habría sido sincero con él y le habría recomendado al guardameta que salga del Barça durante el mes de enero porque no va a jugar ni un solo minuto más lo que queda de curso.

En un principio, Joan García jugará en Liga y en Champions, mientras que Wojciech Szczesny volvería a ser el escogido por parte del entrenador para defender la portería en la Copa del Rey. Por lo tanto, Ter Stegen se quedaría sin opciones de ponerse los guantes en algún partido, un hecho que lo pondría en una posición muy complicada de cara al Mundial del verano que viene.

El portero no jugará más y su objetivo es ser titular en el Mundial

La selección alemana ha sido muy evidente con el portero, asegurándole que tendrá que jugar con su club para poder tener opciones de ser titular en la cita mundialista. Por eso, Flick le ha advertido sobre su futuro y le ha aconsejado que se marche definitivamente del Barça en el mercado de invierno por su bien.