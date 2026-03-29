Flick no quiere más sustos: el Barça frena a Lamine Yamal con España

El FC Barcelona toma medidas tras la lesión de Raphinha. Hansi Flick pide proteger a Lamine Yamal en plena LaLiga y antes de la Champions League.

La lesión de Raphinha enciende todas las alarmas

El FC Barcelona ha recibido una de las peores noticias posibles en un momento clave de la temporada: la lesión de Raphinha. El extremo brasileño sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, una dolencia que le mantendrá varias semanas fuera de los terrenos de juego.

Este contratiempo ha caído como un jarro de agua fría en el club. Raphinha era una de las piezas más importantes en el esquema ofensivo de Hansi Flick, y su ausencia llega justo cuando el equipo afronta partidos decisivos en LaLiga y en la Champions League.

Más allá del impacto deportivo, la lesión ha generado malestar en el cuerpo técnico. En el Barça consideran que el calendario internacional está castigando a los jugadores, y ven con preocupación cómo los futbolistas regresan con molestias o lesiones tras compromisos con sus selecciones. Este episodio ha sido la gota que ha colmado el vaso. Flick no quiere volver a pasar por una situación similar.

🚨 OFFICIAL: Raphinha will be out for minimum 4 weeks up to 5 weeks with muscle injury, Barça staff confirms.



❌ Atlético Madrid (La Liga)

❌ Atletico Madrid (UCL)

❌ Espanyol (La Liga)

❌ Atlético Madrid (UCL)

❌ Celta Vigo (La Liga)

❌ Getafe (La Liga)

❌ Potential UCL semi… pic.twitter.com/ox6hxqTp27 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

El Barça pide precaución con Lamine Yamal

Tras lo ocurrido con Raphinha, el FC Barcelona ha decidido actuar. El club ha trasladado a la selección española una petición clara: no forzar a Lamine Yamal en el próximo partido contra Egipto.

La idea es sencilla. Si el joven talento juega, que sea con minutos muy controlados, preferiblemente no más de 45 minutos. El objetivo es evitar cualquier riesgo innecesario con uno de los jugadores más importantes del presente y futuro del equipo.

Desde el cuerpo técnico consideran a Lamine Yamal una pieza clave. Su desequilibrio, su talento y su capacidad para marcar diferencias lo convierten en un futbolista imprescindible en el esquema del Barça. Además, su juventud hace que el control de cargas sea aún más importante. Flick quiere proteger al jugador y evitar una sobreexposición que pueda derivar en problemas físicos. La petición no es una imposición, pero sí un mensaje claro: el Barça no quiere más sustos.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: After Raphinha's injury, Barcelona have asked Spain NOT to play Lamine Yamal vs Egypt, or at least not longer than 45 minutes.



The FC Barcelona technical staff is very upset as they view Raphinha as an absolute key player, they don't want to lose another… pic.twitter.com/XsXqORFBRR — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 28, 2026

Un calendario exigente que obliga a tomar decisiones

El contexto no deja margen para errores. El FC Barcelona se juega gran parte de la temporada en las próximas semanas, con partidos clave en LaLiga y eliminatorias importantes en la Champions League.

Perder a un jugador como Raphinha ya supone un problema. Perder también a Lamine Yamal sería un golpe muy difícil de asumir. Por eso, el club ha decidido anticiparse y tomar medidas.

Flick lo tiene claro: es momento de gestionar bien los recursos y proteger a sus futbolistas. El objetivo es llegar al tramo decisivo de la temporada con la plantilla en las mejores condiciones posibles.

Mientras tanto, el debate sobre el calendario y el uso de los jugadores en selecciones vuelve a estar sobre la mesa. Una discusión recurrente en el fútbol moderno que, una vez más, cobra protagonismo. El Barça no quiere correr riesgos. Y tras lo ocurrido, el mensaje es evidente: no hay margen para otro error.