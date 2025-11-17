Flick participa en dos reuniones para echar a Kounde del Barça

Hansi Flick ya está decidiendo algunos movimientos del FC Barcelona de cara a la próxima temporada y Jules Kounde podría ser uno de los más afectados. A pesar de que el francés siempre ha sido una pieza indispensable para el conjunto azulgrana y, especialmente, para el técnico desde su llegada al banquillo, la realidad es que a día de hoy el defensa está muy cuestionado.

El rendimiento que está teniendo en estos primeros meses del curso está siendo muy deplorable y, por eso, el Barça ya estaría trabajando en la posibilidad de hacerle llegar competencia para que se ponga las pilas. Y ahí, Flick habría mantenido dos reuniones con la dirección deportiva, con Deco a la cabeza, para encontrarle un sustituto en el lateral derecho de cara al curso siguiente.

El Barça piensa en Daniel Muñoz para darle competencia a Jules Kounde

Una de las opciones que tiene el Barça encima de la mesa es Daniel Muñoz, jugador del Crystal Palace de la Premier League. El colombiano ha irrumpido como uno de los mejores laterales derechos en la liga inglesa y podría convertirse en un serio objetivo para el conjunto azulgrana en el caso de que se quisiera reforzar con contundencia la banda el verano que viene.

Además, el futbolista ya le ha abierto las puertas al club catalán, asegurando que sería un "sueño" poder jugar en el Spotify Camp Nou algún día. Y ahí, tendrá que reaccionar Deco y compañía si quiere darle competencia directamente a Kounde, teniendo en cuenta que el francés no tiene a ningún compañero que le pueda quitar el sitio y, por ende, se siente muy cómodo aunque no juegue bien.

El rendimiento del francés este curso está siendo muy cuestionable

Por lo tanto, es bastante probable que el Barça haga movimientos de cara al verano que viene con la posibilidad de reforzar el lateral derecho. Eso podría darle complicaciones a Kounde o también podría ser algo bueno para él, ya que así se pondría las pilas y mejoraría un nivel que, a día de hoy, está muy lejos de ser lo que era, cuando prácticamente se convirtió en uno de los mejores laterales del mundo.