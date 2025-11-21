Flick tiene una discusión subida de tono con Lamine Yamal por la vida que lleva fuera del Barça

Hansi Flick es un entrenador con mucho carácter y así lo ha demostrado en su primera temporada y media en el FC Barcelona. Por eso, el técnico habría tenido una discusión subida de tono con Lamine Yamal por la vida que está llevando fuera del Barça, teniendo en cuenta las salidas nocturnas que han salido a la luz del extremo durante la semana pasada, estando lesionado.

Según Laura Fa en 2Cat, el extremo estuvo de fiesta el pasado jueves en una discoteca, en Luz de Gas, mientras que el domingo también salió en una de la calle Tuset, en Barcelona. En ambas, estuvo con su grupo de amigos hasta altas horas de la madrugada, algo que no gustó nada ni al Barça ni al alemán, que está harto del comportamiento que estaría teniendo el jugador fuera del campo.

Flick habría discutido con Lamine Yamal por la vida nocturna del jugador

Flick quiere que Lamine esté totalmente centrado, ya que es el futbolista más importante de toda la plantilla y la auténtica estrella del equipo, por lo que no está dispuesto a aceptarle estas constantes salidas nocturnas. El técnico cree que necesita descansar por las noches y no salir de fiesta, a pesar de que en las fechas escogidas, al día siguiente, no había ningún tipo de entrenamiento.

Aun así, el alemán tiene claro que la actitud que está llevando el extremo fuera de los terrenos de juego es inaceptable, ya que, además, se encuentra lesionado, o al menos, con molestias de pubalgia que le están afectando su rendimiento. Por eso, Flick cree que, más ahora que nunca, el jugador debería guardar reposo para liquidar de una vez por todas esta lesión, ya que es muy seria.

El entrenador alemán está harto de la vida que está llevando fuera del Barça

No es la primera vez que Flick le ha llamado la atención a Lamine y, probablemente, no será la última. Teniendo en cuenta que acaba de cumplir la mayoría de edad y es muy joven, al catalán aún le queda mucho por madurar, por lo que el entrenador ha querido dejarle las cosas claras desde el principio y recomendarle que pare inmediatamente estas salidas nocturnas.