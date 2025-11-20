Flick toma la decisión más difícil y lo manda al banquillo a pesar de ser de lo mejor del Barça

Hansi Flick deberá tomar algunas decisiones difíciles en los próximos días desde el banquillo del FC Barcelona. Por suerte del entrenador y del equipo, la enfermería del Barça se va vaciando e irán regresando jugadores muy importantes en los esquemas del alemán. Por eso, el técnico podría mandar al banquillo a un futbolista, a pesar de que ha sido de lo mejor en las últimas semanas.

Se trata de Marcus Rashford, uno de los fichajes que realizó el conjunto azulgrana el pasado verano. El inglés llegó como cedido por parte del Manchester United y, en estos primeros meses de la temporada, ha demostrado que su incorporación fue un éxito, ya que se ha adaptado muy bien al Barça y está ayudando al equipo gracias a sus goles y, especialmente, a sus asistencias.

Hansi Flick enviará a Marcus Rashford al banquillo con la vuelta de Raphinha

Aun así, y a pesar de que el extremo ha aprovechado la baja de Raphinha para convertirse en titular indiscutible en la banda, la realidad es que el brasileño está a punto de reaparecer, lo que complicará las opciones de Rashford de poder ser titular. En un principio, el carioca volverá para el partido de este sábado en el Spotify Camp Nou ante el Athletic Club, pero aún no saldrá de inicio.

A partir de ese partido, de cara a los siguientes, lo más probable es que Raphinha ya recupere la titularidad, lo que provocará que el inglés sea mandado al banquillo, a pesar de que está siendo de lo mejor del Barça sobre el terreno de juego en las últimas semanas. Sin embargo, Rashford también podrá ser un buen revulsivo en partidos donde el equipo esté encallado de cara a portería.

Los primeros meses del inglés en el Barça están siendo muy buenos

Rashford está teniendo unos primeros meses del curso muy buenos y está convenciendo cada vez más. Aun así, el Barça aún no tiene decidido si ejecutará su opción de compra, que es de unos 30 millones de euros, para hacerse con la propiedad del jugador. Si continúa así, con este nivel, lo esperable sería que el conjunto azulgrana pasara por caja para hacerse definitivamente con él.