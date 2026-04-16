¿Futuro en el aire para Roony Bardghji? El Barça ya tiene un plan

El FC Barcelona analiza el futuro de Roony Bardghji en pleno mercado de fichajes. La falta de minutos obliga al club a tomar una decisión estratégica.

Un talento frenado por la competencia

El FC Barcelona sigue trabajando en la planificación de su plantilla de cara a la próxima temporada, y uno de los nombres que genera más dudas es el de Roony Bardghji. El joven extremo sueco, considerado uno de los talentos más prometedores de su generación, no ha logrado asentarse en el primer equipo.

El principal motivo es la feroz competencia en su posición. La irrupción de Lamine Yamal ha cambiado por completo el panorama en el ataque azulgrana. El canterano se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del equipo, reduciendo notablemente las oportunidades para Bardghji.

A pesar de su calidad técnica, su capacidad de desborde y su visión ofensiva, el sueco ha quedado relegado a un papel secundario. A sus 20 años, la situación empieza a ser preocupante desde el punto de vista de su desarrollo. El Barça es consciente de que necesita minutos, continuidad y confianza para explotar todo su potencial. Su llegada desde el fútbol nórdico generó grandes expectativas. Su estilo encaja con el ADN del club: creativo, atrevido y con capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno. Sin embargo, el contexto actual no le permite crecer al ritmo esperado.

El plan del Barça para no perder su talento

Ante esta situación, la dirección deportiva del FC Barcelona ya ha diseñado una hoja de ruta clara. El objetivo es doble: permitir que Bardghji siga evolucionando y, al mismo tiempo, mantener el control sobre su futuro.

La fórmula que se baraja es una salida estratégica. Puede ser en forma de cesión o incluso una venta con opción de recompra, un modelo que cada vez es más habitual en el fútbol moderno. De esta manera, el jugador podría tener protagonismo en otro equipo sin que el Barça pierda definitivamente sus derechos.

Este tipo de operaciones permite equilibrar las necesidades deportivas y económicas del club. Además, evita que el futbolista se estanque en el banquillo, algo que podría frenar su progresión. El mercado de fichajes será clave. El Barça quiere encontrar el destino ideal, un entorno competitivo donde Bardghji pueda crecer, asumir responsabilidades y demostrar su verdadero nivel.

🚨✅️ | Roony Bardghji made a strong statement in just 10 minutes on the pitch

Coming on late, he was one of the brightest sparks in the push for an equaliser always demanding the ball and showing real confidence



He even delivered a brilliant chance for Ronald Araújo that… pic.twitter.com/S6KFLn4oo5 — CHIMAOBI 🐅 (@chimaobi_saint) April 15, 2026

El Oporto, una opción que gana fuerza

Entre los clubes interesados, el FC Porto aparece como uno de los principales candidatos. El conjunto portugués ya había seguido de cerca al jugador en el pasado, y ahora vuelve a la carga con una propuesta más concreta.

El Oporto representa un escenario ideal. Su filosofía de apostar por jóvenes talentos y su participación habitual en competiciones europeas lo convierten en un destino atractivo. Además, su estilo de juego, más directo y dinámico, podría potenciar las cualidades de Bardghji.

Para el jugador, sería una oportunidad de oro. Tendría minutos, responsabilidad y la posibilidad de competir a un alto nivel. Para el Barça, sería una solución inteligente que protege su inversión y mantiene abiertas las puertas de un posible regreso.