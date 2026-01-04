Gavi da la mejor noticia posible al Barça: vuelve antes de lo esperado

Gavi encara la recta final de su recuperación y empieza a ver la luz tras muchos meses lejos de los terrenos de juego, con sensaciones cada vez más positivas y el objetivo claro de volver al cien por cien.

Una ausencia que ha marcado al Barça

La baja de Gavi ha sido uno de los golpes más duros para el FC Barcelona en la presente temporada. El conjunto azulgrana ha tenido que aprender a competir sin una de sus piezas más intensas, un futbolista que simboliza carácter, energía y compromiso. Su ausencia no solo se ha notado en el centro del campo, sino también en el ánimo del equipo y de la afición.

El mediocentro andaluz tuvo que volver a pasar por el quirófano en septiembre para tratar el menisco de su rodilla derecha, una zona ya castigada desde 2023. Desde entonces, su día a día ha sido un ejercicio de constancia y paciencia. Trabajo silencioso en la Ciutat Esportiva, pocas apariciones públicas y un objetivo claro: regresar en plenitud, sin atajos ni riesgos innecesarios.

A sus 22 años, Gavi sabe que aún tiene toda una carrera por delante. Por eso, tanto el club como el jugador han apostado por una recuperación medida, priorizando el largo plazo sobre cualquier urgencia deportiva inmediata.

La entrevista que ilusiona al barcelonismo

La esperanza se ha transformado en optimismo tras las palabras del propio futbolista en una entrevista concedida a Mundo Deportivo. Gavi fue claro, directo y, sobre todo, ilusionante. “Voy cumpliendo los plazos que me han marcado y, hasta ahora, todo va muy bien. En teoría, a los cinco meses ya puedo estar bien para jugar”, explicó el centrocampista.

El mensaje no es menor. El jugador ha trabajado sin descanso durante las últimas semanas y apenas se permitió cuatro días libres en Navidad para estar con su familia. Su compromiso con la recuperación es total. El Barça sigue de cerca cada paso, consciente de que recuperar a Gavi será como sumar un fichaje de primer nivel para la segunda mitad del curso.

❗️Gavi is feeling pretty strong. He wants to come back in February. [Mundo Deportivo] pic.twitter.com/NZdWFtZACA — Visça El Barça (@Viscaelbarcact) December 30, 2025

Aunque se perderá la Supercopa de España, varias jornadas de LaLiga y el cierre de la liguilla de Champions League, el objetivo está claro: llegar a finales de febrero o principios de marzo con el alta médica. Si el equipo de Hansi Flick debe disputar la repesca europea, el andaluz apunta a estar disponible para esa eliminatoria.

Un regreso con hambre de títulos

Más allá de fechas concretas, lo que transmite Gavi es ambición. El mediocentro no oculta que quiere “ganarlo todo” con el Barça y regresar al cien por cien para ayudar al equipo en el tramo decisivo de la temporada. Su mentalidad competitiva sigue intacta, incluso lejos del césped.

Antes de la lesión, apenas pudo disputar 21 minutos ante el Mallorca y una parte frente al Levante. Demasiado poco para un jugador acostumbrado a ser protagonista. Por eso, su regreso no será simbólico, sino con la intención de volver a ser importante desde el primer día.

En el club hay cautela, pero también ilusión. Gavi representa presente y futuro, identidad y carácter. Su vuelta antes de lo esperado supone una noticia excelente para un Barça que necesita liderazgo, energía y corazón en el centro del campo. La cuenta atrás ya ha comenzado. Y esta vez, las sensaciones invitan al optimismo.