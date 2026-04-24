¿Gavi estará en el Mundial? Su estado marca la incógnita

El regreso de Gavi con el FC Barcelona ha devuelto la ilusión tanto al club como a la Selección Española. Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿llegará a tiempo para el Mundial?

Un regreso que invita al optimismo

Después de meses complicados, Gavi vuelve a sentirse futbolista. El centrocampista ha encadenado varios partidos como titular con el Barça, sumando minutos y, sobre todo, recuperando sensaciones. Su energía, su intensidad en el mediocampo y su carácter competitivo han vuelto a aparecer, algo que no ha pasado desapercibido.

En el tramo final de la LaLiga, el jugador está teniendo continuidad, algo fundamental tras una lesión larga. El cuerpo técnico del Barça ha gestionado sus minutos con cautela, pero cada partido supone un paso adelante en su recuperación.

Este proceso no solo es importante para el club, sino también para la selección. En un calendario tan exigente, recuperar a un jugador como Gavi puede marcar diferencias. Su capacidad para presionar, recuperar balones y aportar equilibrio lo convierten en una pieza muy valiosa. A falta de semanas para la convocatoria definitiva, el futbolista tiene por delante un periodo clave para seguir sumando ritmo competitivo.

La decisión final está en manos de Luis de la Fuente

El seleccionador Luis de la Fuente sigue de cerca la evolución del jugador. Desde su llegada al banquillo de la selección, siempre ha mostrado plena confianza en Gavi, considerándolo un futbolista importante dentro del grupo.

Si el centrocampista llega en buenas condiciones físicas, su presencia en la lista de convocados parece muy probable. No solo por su calidad, sino por su versatilidad. Gavi puede jugar en varias posiciones del centro del campo e incluso adaptarse a otras zonas, lo que le convierte en un recurso muy útil en torneos cortos.

El próximo paso será la concentración en Las Rozas, donde se definirá la lista final de jugadores que viajarán al Mundial. Allí se evaluará su estado físico de forma definitiva. La Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, es un objetivo claro tanto para el jugador como para el cuerpo técnico.

❗️Gavi's goal is to make the squad for the World Cup with Spain.



He has started 3 matches in a row, and has come back at a great level for Barcelona.



One month is left, the final list will be released on May 30th.



— @sport pic.twitter.com/OneE4YgrBM — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 24, 2026

Un mes decisivo para despejar la incógnita

El tiempo será el factor determinante. Gavi dispone de varias semanas para seguir ganando ritmo, evitar recaídas y demostrar que está preparado para competir al máximo nivel. En la selección son conscientes de que el final de temporada suele venir acompañado de lesiones y cansancio acumulado. Por eso, contar con un jugador como Gavi, si está en condiciones, sería un refuerzo importante.

El propio futbolista tiene claro su objetivo: estar en el Mundial. Su compromiso y su mentalidad competitiva juegan a su favor, pero todo dependerá de cómo responda físicamente en este último tramo.