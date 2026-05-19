Giro inesperado con el futuro de Ferran Torres: el FC Barcelona ya le ha enviado un ultimátum

El verano de Ferran Torres puede cambiar muchas cosas dentro del Barça. Durante mucho tiempo el delantero valenciano ha estado viviento una situación extraña, alternando momentos muy buenos con etapas donde parecía lejos de tener un papel realmente importante. Pero ahora el escenario es completamente diferente. La salida de Robert Lewandowski ha provocado un cambio enorme en la planificación ofensiva del club y dentro del Barça consideran que Ferran puede convertirse en una pieza mucho más importante de lo que parecía hace solo unos meses.

El Barça quiere resolver su situación cuanto antes

Dentro del club tienen bastante claro que no quieren alargar demasiado este asunto durante el verano. La idea del Barça es cerrar cuanto antes el futuro de Ferran Torres, sobre todo porque el Mundial está muy cerca y nadie quiere que las negociaciones terminen afectando al rendimiento del jugador durante la concentración con la selección española. Por eso el club ya le habría marcado dos momentos clave para tomar una decisión definitiva.

El primero llegaría antes del inicio del Mundial. El segundo, justo después de terminar el torneo. Lo que el Barça quiere evitar a toda costa es que la situación quede abierta durante toda la competición y, es algo bastante lógico. En estos torneos tan importantes, cualquies distracción puede ser un problema. Además, Luis de la Fuente quiere que los futbolistas lelgue concentrados y dispuestos a darlos todo para conseguir el Mundial.

🚨 O FC Barcelona deseja agora prolongar o contrato de Ferran Torres, atualmente vinculado ao clube até 2027. O Barça esperou para ter mais clareza sobre o futuro de Robert Lewandowski antes de avançar neste dossiê.



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La salida de Lewandowski lo cambia todo

La marcha de Lewandowski ha provocado un movimiento importante dentro de la estructura ofensiva del Barça. Porque aunque el club sigue estudiando posibles fichajes para reforzar el ataque, internamente existe la sensación de que Ferran puede asumir mucho más protagonismo del que ha tenido hasta ahora. Esta última temporada ha dejado bastante buenas sensaciones. Cuando ha tenido continuidad, Ferran ha respondido. Ha marcado goles importantes, ha trabajado muchísimo para el equipo y además ha demostrado algo que gusta mucho a Hansi Flick: puede jugar prácticamente en cualquier posición del ataque. Eso le convierte en un futbolista muy útil para cualquier entrenador.

Además, dentro del vestuario también creen que este puede ser el momento perfecto para que termine de consolidarse de una vez en el Barça. Porque hasta ahora siempre parecía vivir entre dudas constantes, pero este verano la situación parece distinta. Por primera vez en mucho tiempo, Ferran siente que realmente puede tener un papel protagonista dentro del proyecto.

El jugador también sabe que es una gran oportunidad

En el entorno de Ferran son conscientes de que este verano puede marcar bastante su futuro. Porque oportunidades como esta no aparecen muchas veces en un club como el Barça. La salida de una figura tan importante como Lewandowski abre espacio, minutos y responsabilidad. Y el delantero valenciano sabe que ahora depende muchísimo de cómo gestione este momento.

El Barça quiere renovarle y darle continuidad dentro del proyecto, pero también necesita una respuesta rápida para organizar el resto de movimientos del mercado. Y ahí está ese mensaje claro: el Barça quiere saber cuanto antes si Ferran está preparado para asumir ese nuevo papel dentro del equipo. Por ahora, la sensación es positiva. El jugador quiere quedarse, Flick confía bastante en él y dentro del club consideran que todavía tiene muchísimo margen de crecimiento.