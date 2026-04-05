Giro inesperado con el futuro de João Cancelo: su fichaje por el Barça, en serio peligro

El FC Barcelona ve complicarse una operación clave en el mercado de fichajes. João Cancelo introduce dudas y abre un nuevo escenario.

Un fichaje que parecía hecho… y ahora se complica

En el FC Barcelona había optimismo. La continuidad de João Cancelo, se consideraba una operación prioritaria y relativamente encarrilada. Su rendimiento había convencido tanto al cuerpo técnico como a la dirección deportiva, que veían en él una pieza clave para el futuro inmediato del equipo.

Cancelo ha aportado experiencia, calidad y una versatilidad difícil de encontrar en el mercado. Capaz de actuar en ambas bandas y de participar activamente en el juego ofensivo, su perfil encajaba perfectamente en la idea del Barça para competir en LaLiga y la Champions League.

Sin embargo, en cuestión de días, el escenario ha cambiado. Lo que parecía una negociación encaminada se ha transformado en una operación llena de incertidumbre. El motivo no es económico ni deportivo… sino personal.

El factor Benfica entra en escena

El gran giro en esta historia lo ha provocado el propio jugador. João Cancelo ha dejado entrever su deseo de regresar al Benfica, el club donde se formó y al que guarda un vínculo emocional muy fuerte.

Esta declaración ha alterado por completo el tablero. El Benfica aparece ahora como un competidor inesperado, pero con un arma difícil de igualar: el componente sentimental. Para Cancelo, no se trata solo de elegir un proyecto deportivo, sino también de tomar una decisión personal.

En este contexto, el FC Barcelona ya no compite solo en términos deportivos o económicos. Ahora debe convencer al jugador de que su futuro pasa por seguir en un proyecto competitivo, en crecimiento y con aspiraciones reales a títulos.

Además, el acuerdo con su club de origen, en este caso, el Al Hilal, parecía viable, lo que refuerza la sensación de que el gran obstáculo no está en los despachos, sino en la decisión final del futbolista.

🚨| 🗣️ João Cancelo: I won’t play for free.



❤️ Barcelona is my second love after Benfica. I feel at home here, but my contract is controlled by Al Hilal, and they decide my future.



💰 I won’t lower myself to play for free. My current level makes it difficult for Portuguese… pic.twitter.com/6A5OErrcK3 — Barca Report (@barcareportx) April 3, 2026

Todo queda en manos de Cancelo

La situación actual convierte el fichaje de João Cancelo en uno de los grandes culebrones del mercado. El Barça lo quiere, el Benfica lo seduce desde lo emocional y el club propietario está dispuesto a negociar.

En medio de este triángulo, la decisión final dependerá exclusivamente del jugador. El FC Barcelona mantiene su ventaja deportiva: competir al máximo nivel en Europa, luchar por títulos y formar parte de uno de los clubes más exigentes del mundo.

Pero el fútbol no siempre responde solo a la lógica deportiva. Las decisiones personales, los sentimientos y la historia también juegan su papel. Y en este caso, el Benfica representa mucho más que una simple alternativa. Las próximas semanas serán clave. El Barça deberá mover ficha, reforzar su propuesta y tratar de convencer a Cancelo de que su lugar está en el Camp Nou.