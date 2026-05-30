Giro inesperado con Roony Bardghji: el Barça recibe una respuesta definitiva

El Barça todavía tiene que resolver varios temas y uno de ellos es el futuro de Roony Bardghji. El joven futbolista llegó al Barça como una apuesta de presente y futuro, pero la realidad es que no ha tenido ese protagonismo esperado. Nadie ha podido ver el rendimiento real del futbolista. La situación del futbolista ya empieza a aclararse. La competencia en ataque será todavía mayor la próxima temporada y el jugador es plenamente consciente de ello. Por eso ha tomado una decisión importante que ya conoce la dirección deportiva azulgrana.

Bardghji entiende que su situación ha cambiado

Roony llegó con la ilusión de hacerse un hueco en el primer equipo y durante muchos momentos ha demostrado que tiene talento para triunfar en el fútbol de élite. Sin embargo, también ha comprobado que jugar en el Barça no es sencillo.

La competencia es enorme y cada minuto sobre el césped cuesta muchísimo conseguirlo. Durante la última temporada ha tenido oportunidades, ha dejado detalles interesantes y ha demostrado compromiso cada vez que ha tenido la ocasión de participar. Pero también ha entendido que necesita continuidad para seguir creciendo, porque a su edad lo más importante es jugar y sentirse protagonista dentro de un proyecto deportivo.

La llegada de nuevos fichajes cambia completamente el escenario

El contexto ha cambiado mucho dentro de la plantilla azulgrana, especialmente en la zona ofensiva. La presencia de jugadores como Lamine Yamal ya hacía muy complicada la competencia y la llegada de nuevos refuerzos aumenta todavía más la dificultad.

Roony sabe perfectamente que tendrá por delante a futbolistas con un peso muy importante dentro del equipo y eso reduce considerablemente sus opciones de sumar minutos con regularidad. Por ese motivo ha trasladado al club una idea muy clara. Quiere encontrar una solución que le permita jugar más; no se trata de una ruptura con el Barça, ni de una salida forzada. Simplemente considera que necesita un contexto diferente para seguir evolucionando y dentro del club entienden perfectamente esa postura.

Una cesión gana fuerza para todas las partes

Ahora mismo, la opción que más convence al entorno del jugador es una cesión, una fórmula que permitiría a Bardghji salir durante una temporada. Acumular experiencia y regresar más preparado para competir por un puesto en el Barça. Es una alternativa que beneficia prácticamente a todos.

El futbolista tendría los minutos que necesita y el club mantendría el control sobre uno de sus jóvenes talentos. Aun así, también existen otras posibilidades sobre la mesa. La situación económica del Barça obliga a estudiar cualquier escenario. Si llega una oferta importante, la dirección deportiva podría valorarla seriamente. Mientras tanto, varios equipos europeos siguen atentos a la situación. El Ajax aparece como uno de los clubes interesados.

Lo único que parece claro es que Roony Bardghji ya ha tomado una decisión, quiere jugar, quiere sentirse importante y considera que quedarse otra temporada sin continuidad no sería la mejor opción para su carrera.