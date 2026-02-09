Giro inesperado: Flick podría no continuar en el Barça y hay un motivo claro

El FC Barcelona vive un momento de estabilidad deportiva con Hansi Flick al mando, pero el futuro del banquillo azulgrana podría depender de un factor ajeno al césped: las próximas elecciones a la presidencia.

Un Barça reconocible bajo la batuta de Flick

La llegada de Hansi Flick al banquillo del FC Barcelona ha traído algo que el entorno reclamaba desde hace tiempo: calma. El equipo ha ganado en orden, en disciplina táctica y en competitividad. Sin estridencias, el técnico alemán ha logrado que el Barça sea más fiable, especialmente en partidos donde antes se desdibujaba.

En LaLiga, el equipo ha mostrado una versión sólida, con una idea clara y una apuesta decidida por el talento joven. Flick ha sabido integrar a futbolistas de la cantera, gestionar egos y construir un vestuario unido. Todo ello ha reforzado su imagen dentro del club y, sobre todo, su relación con la directiva actual.

En ese equilibrio tiene un peso importante la buena sintonía con Joan Laporta. Presidente y entrenador comparten visión, confianza mutua y un discurso alineado sobre el proyecto deportivo. Laporta ve en Flick al técnico ideal para consolidar un Barça competitivo sin hipotecar el futuro, mientras que el alemán se siente respaldado y con margen para trabajar.

Las elecciones, el factor que lo puede cambiar todo

Sin embargo, el fútbol no vive aislado de los despachos. Y en el Barça, menos aún. El próximo mes de marzo se celebran elecciones a la presidencia, un escenario que introduce una variable decisiva en el futuro del club. Laporta quiere continuar al frente, pero el resultado no está garantizado. El desgaste institucional, la situación económica y la presión del entorno convierten el proceso electoral en una incógnita real.

Aquí aparece el punto clave: el proyecto de Flick está profundamente ligado a la figura de Laporta. No solo fue el presidente quien apostó por él, sino quien le dio plenos poderes deportivos y respaldo público incluso en momentos de crítica. Si Laporta no logra revalidar el cargo, el nuevo presidente podría optar por un cambio de rumbo, empezando por el banquillo.

Desde el entorno del técnico alemán no se oculta que su continuidad podría estar condicionada al resultado electoral. Flick no ha expresado públicamente su intención de marcharse, pero tampoco es ajeno a la realidad política del club. En el Barça, cada nuevo mandato suele venir acompañado de decisiones estructurales, y el entrenador del primer equipo es siempre una pieza clave.

Un futuro en el aire pese al buen rendimiento deportivo

La paradoja es evidente: Flick podría salir incluso haciendo bien su trabajo. El equipo compite, los resultados acompañan y el proyecto deportivo avanza. Pero el Barça es un club donde las dinámicas institucionales pesan tanto como los goles. La historia reciente lo demuestra.

El futuro de Hansi Flick no se decidirá solo en el césped, sino también en las urnas. Si Laporta continúa, todo apunta a que el alemán seguirá liderando el proyecto, con estabilidad y confianza. Si no, el escenario se abre a múltiples posibilidades: desde una continuidad condicionada hasta una salida pactada al final de la temporada.

En el vestuario hay respeto por Flick. Entre la afición, su figura genera consenso. Pero el Barça es un club donde nada es definitivo hasta que se firma. Y en un año electoral, menos todavía. De momento, Flick sigue centrado en el presente: ganar partidos, consolidar al equipo y mantener al Barça en la pelea por los títulos. El resto, como tantas veces en el Camp Nou, se decidirá lejos del césped.