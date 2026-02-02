Golpe para el Barça: Raphinha se queda fuera del partido ante el Albacete

El FC Barcelona recibe un contratiempo inesperado antes del duelo de Copa del Rey. Raphinha, uno de los jugadores más determinantes del equipo de Hansi Flick, no estará disponible frente al Albacete por una sobrecarga muscular.

Raphinha, un pilar ofensivo en el mejor momento del Barça

La temporada de Raphinha estaba siendo una de las más completas desde su llegada al FC Barcelona. El extremo brasileño se había consolidado como una pieza clave en el engranaje ofensivo del equipo, aportando desborde, intensidad, goles y una implicación constante tanto en ataque como en tareas defensivas.

Con la llegada de Hansi Flick, Raphinha ha dado un paso adelante. El técnico alemán le ha otorgado plena confianza, situándolo como uno de los futbolistas más utilizados en este arranque de temporada. Sus cifras goleadoras, su capacidad para romper líneas y su compromiso colectivo le han convertido en un jugador esencial dentro del once azulgrana.

Sin embargo, esa continuidad también tiene un precio. La acumulación de minutos, los partidos exigentes y la alta intensidad del calendario han terminado pasando factura al internacional brasileño, que llevaba semanas cargando con una exigencia física notable.

Sobrecarga muscular y baja por precaución

El cuerpo médico del Barça ha confirmado que Raphinha sufre una sobrecarga en el músculo aductor de la pierna derecha, una dolencia habitual en futbolistas sometidos a un alto volumen de esfuerzos explosivos. No se trata de una lesión grave, pero sí de una señal de alerta que el club no quiere ignorar. Por este motivo, y como medida estrictamente preventiva, el jugador no viajará ni será convocado para el partido de Copa del Rey frente al Albacete Balompié. La prioridad es evitar una recaída que pueda derivar en una lesión más seria y prolongada.

Los servicios médicos estiman que el tiempo de recuperación será de aproximadamente una semana, siempre que la evolución sea positiva. En el Barça confían en que Raphinha pueda reincorporarse pronto a la dinámica del grupo y estar disponible para los próximos compromisos de LaLiga, donde el margen de error es mínimo.

🚨 OFFICIAL: Raphinha is suffering from an overload in the adductor muscle of his right leg.



As a precaution, he will miss tomorrow’s match against Albacete, and his recovery period is expected to be one week. pic.twitter.com/JxxmSlu7pW — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 2, 2026

Flick ajusta el plan sin una de sus piezas clave

La ausencia de Raphinha obliga a Hansi Flick a retocar su plan ofensivo para el partido copero. El técnico alemán deberá redistribuir responsabilidades en ataque y ofrecer oportunidades a otros jugadores menos habituales, especialmente en un encuentro que, sobre el papel, exige seriedad y concentración máxima.

Más allá del choque ante el Albacete, en el club hay tranquilidad. Se trata de una baja puntual y controlada, fruto de la carga de minutos y no de una lesión estructural. La gestión del esfuerzo se ha convertido en una prioridad para el Barça en esta fase de la temporada, donde el calendario aprieta y las rotaciones son imprescindibles.

Raphinha, por su parte, asume la situación con profesionalidad. Sabe que su importancia en el equipo es indiscutible y que cuidarse ahora es la mejor forma de seguir siendo decisivo más adelante. El Barça pierde a un jugador clave para la Copa, pero gana margen para proteger a uno de sus futbolistas más determinantes. A veces, parar a tiempo también es una victoria.