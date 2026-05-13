Golpe para Hansi Flick: el FC Barcelona ya asume que no conseguirá uno de sus grandes objetivos

El FC Barcelona ha vuelto a la competición después de la resaca de la victoria ante el Real Madrid, donde se proclamaron campeones de liga. El Barça celebró el título de Liga y Supercopa por las calles de Barcelona con toda la afición. Este martes el equipo volvió a competir en la jornada 36 de La Liga contra el Alavés y ha acabado con derrota azulgrana 1-0.

Pasillo para el campeón, pero sin recompensa

El Alavés le hizo el pasillo al Barça como campeón de liga. El conjunto vasco mostró respeto y admiración hacia el FC Barcelona antes del inicio del encuentro. Pero una vez empezó el partido, el equipo local dejó claro que necesitaba los puntos muchísimo más. El Alavés se jugaba gran parte de sus opciones de permanencia y salió con intensidad desde el primer minuto.

Con paciencia y mucha concentración, el conjunto vasco fue creciendo poco a poco en el partido hasta encontrar premio justo antes del descanso. Fue Diabeté quien en una buena jugada marcó el único gol del encuentro que encendió a toda la grada.

El Barça hizo cambios en la segunda mitad e intentó reaccionar, pero la constancia y solidez del Alavés impidieron que el equipo azulgrana tuviera opciones reales de remontar.

Para desatar el delirio en 𝑴𝒆𝒏𝒅𝒊𝒛𝒐𝒓𝒓𝒐𝒛𝒂.

Para conquistar el triunfo ante el Campeón.



𝑫𝒊𝒂𝒃𝒂𝒕𝒆 y un gol que puede valer oro para el @Alaves. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/t2dNXFVHgK — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 13, 2026

Rotaciones y debut soñado

Con LaLiga ya asegurada, Hansi Flick optó por hacer rotaciones en el once titular. El técnico alemán aprovechó el partido para dar minutos a jugadores menos habituales y permitir descanso a varias piezas importantes del equipo. Wojciech Szczęsny volvió a la titularidad en portería, mientras que jugadores relevantes como Pedri, Gavi y Frenkie de Jong tuvieron descanso.

Además, Flick quiso seguir apostando por jóvenes talentos de la cantera y dio protagonismo a Marc Bernal y Marc Casadó. Uno de los momentos más especiales de la noche fue el debut de Álvaro Cortés. El joven central fue titular junto a Pau Cubarsí y cumplió así el sueño de estrenarse con el primer equipo azulgrana.

Sueño cumplido.

Alvaro Cortés debuta con el primer equipo 👏 pic.twitter.com/pG9Lpyk8tv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 13, 2026

Adiós al objetivo de Flick

No todo son malas noticias en el Barça, pero esta derrota sí deja una consecuencia importante para Hansi Flick. Más allá de conquistar LaLiga, el técnico alemán tenía entre ceja y ceja alcanzar los 100 puntos esta temporada.

Sin embargo, ese objetivo ya no será posible. Para llegar a esa cifra, el Barça necesitaba ganar todos los partidos restantes del campeonato. Tras caer ante el Alavés, el equipo azulgrana solo podrá alcanzar un máximo de 97 puntos. Y viendo la personalidad competitiva de Flick, está claro que esta derrota no le habrá gustado nada. El técnico alemán ha demostrado durante toda la temporada que es extremadamente ambicioso y que nunca se conforma, incluso cuando los títulos ya están asegurados.