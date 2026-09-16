Hansi Flick abre la puerta a una salida inesperada: 40 millones y se marcha del Barça

El FC Barcelona empieza a mirar más allá del terreno de juego. Aunque la temporada apenas ha comenzado, en el club saben que el próximo mercado de invierno puede convertirse en una oportunidad para ajustar una plantilla con mucha competencia y, al mismo tiempo, conseguir ingresos para afrontar nuevas operaciones. Hansi Flick tiene prácticamente dos alternativas por posición y eso inevitablemente deja a futbolistas importantes con menos protagonismo del esperado.

El técnico alemán ha demostrado que los nombres pesan menos que el rendimiento. La competencia interna ha aumentado y algunos jugadores que hasta hace poco parecían indiscutibles han dejado de tener asegurado su sitio. Una situación especialmente delicada en una de las bandas, donde las decisiones del entrenador durante este inicio de curso han comenzado a dibujar una jerarquía diferente.

En los despachos tampoco quieren cerrar ninguna puerta. El Barça necesita mantener el equilibrio económico y una venta importante permitiría disponer de mayor margen para acudir al mercado. Por eso, si durante los próximos meses la situación deportiva no cambia y aparece una propuesta cercana a los 40 millones de euros, el club estaría dispuesto a estudiarla seriamente.

Alejandro Balde puede convertirse en una de las grandes ventas del Barça

El futbolista que se encuentra ante este nuevo escenario es Alejandro Balde. A sus 22 años, el lateral ha perdido protagonismo en los planes de Flick y ya no disfruta de la condición de intocable que tuvo anteriormente. La aparición de Xavi Espart y las diferentes soluciones que ofrece João Cancelo han aumentado considerablemente la competencia en el lateral izquierdo.

Eso no significa que el Barça tenga la obligación de venderlo. Balde mantiene contrato hasta 2028 y su cláusula es de 1.000 millones, pero su situación deportiva puede provocar que todas las partes se sienten a hablar si continúa acumulando pocos minutos. El escenario que se maneja pasa por escuchar propuestas que ronden los 40 millones.

Y pretendientes no faltarían. Su velocidad, juventud y capacidad para atacar espacios continúan siendo cualidades muy valoradas fuera de España. Liverpool, Manchester United e Inter de Milán aparecen entre los clubes que han seguido su situación, mientras su entorno permanece atento a cómo evoluciona su participación antes de enero.

El Barça, por su parte, no tiene intención de regalar a un futbolista formado en La Masia y todavía con margen de crecimiento. Pero una oferta importante podría cambiarlo todo. Los ingresos de una posible venta servirían para liberar espacio salarial y, sobre todo, dar mayor margen a Deco para reforzar otras posiciones consideradas prioritarias.

Los próximos meses serán decisivos. Balde todavía tiene tiempo para recuperar terreno y volver a convencer a Flick, pero su condición dentro de la plantilla ha cambiado. Si llega una propuesta cercana a los 40 millones y su protagonismo no aumenta, el Barça podría abrir definitivamente la puerta a su salida.