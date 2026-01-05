Hansi Flick le pide un fichaje a Joan Laporta: "Lo conozco bien"

El FC Barcelona, el mercado de fichajes y la Bundesliga vuelven a cruzarse en una operación que empieza a ganar peso en los despachos del club. Hansi Flick ya ha trasladado a Joan Laporta una petición muy concreta para reforzar el ataque de cara al próximo curso.

Flick señala el mercado alemán y Deco toma nota

La llegada de Hansi Flick al banquillo del FC Barcelona no solo ha supuesto un cambio de discurso deportivo, sino también de mirada en el mercado de fichajes. El técnico alemán, profundo conocedor del fútbol germano, ha puesto sobre la mesa un nombre que conoce bien y que considera ideal para potenciar el ataque azulgrana: Ibrahim Maza.

La dirección deportiva encabezada por Deco ya seguía de cerca al jugador, pero el aval directo de Flick ha reforzado el interés. En el Barça entienden que anticiparse es clave, ya que varios grandes de Europa han comenzado a monitorizar la progresión del joven talento en la Bundesliga.

Maza, mediapunta argelino nacido en Berlín, se ha convertido en una de las sensaciones del Bayer Leverkusen. Con apenas 20 años, su impacto ha sido inmediato, aportando desequilibrio, verticalidad y una capacidad para romper defensas que encaja con la filosofía ofensiva del club catalán.

Ibrahim Maza, un perfil que encaja en la idea de Flick

El interés de Flick no es casual. El técnico alemán busca futbolistas que entiendan el juego de posición, pero que también tengan la valentía para improvisar en el último tercio. En ese contexto, Ibrahim Maza aparece como un perfil diferencial. Su polivalencia es uno de los grandes argumentos que más seduce a la secretaría técnica: puede actuar como mediapunta, extremo izquierdo o partir desde banda para desbordar a pierna cambiada.

Las cifras respaldan su candidatura. En la presente temporada suma cuatro goles y tres asistencias en veintiún partidos oficiales, números que reflejan su influencia creciente en un equipo acostumbrado a competir al máximo nivel. En el Barça consideran que esa progresión sostenida le permitiría adaptarse a LaLiga con un margen razonable de crecimiento.

Flick, que conoce a fondo la exigencia táctica de la liga alemana, ha sido claro en su mensaje interno: “lo conozco bien”. Una frase que en el Camp Nou se interpreta como una señal de confianza total en el futbolista y en su encaje inmediato dentro del proyecto.

Una operación compleja, pero estratégica para el Barça

El gran obstáculo para el fichaje es económico. El Bayer Leverkusen no suele negociar a la baja y el valor de mercado de Ibrahim Maza ronda los 30 millones de euros, una cifra elevada para la actual situación financiera del Barça. Además, el jugador tiene contrato hasta 2030, lo que refuerza la posición del club alemán.

Aun así, en la directiva azulgrana confían en que el atractivo del proyecto deportivo, la visibilidad internacional y la posibilidad de ser protagonista en el Camp Nou jueguen a su favor. Joan Laporta ya está al corriente de la petición de Flick y sabe que se trata de una inversión pensada a medio y largo plazo.

La polivalencia táctica, la juventud, el desborde, la experiencia en la Bundesliga, el encaje en el sistema y la apuesta por el talento joven convierten a Ibrahim Maza en una oportunidad de mercado muy alineada con la nueva hoja de ruta del FC Barcelona. El club prepara los informes finales mientras el calendario avanza. Si el Barça decide lanzarse, será una operación estratégica, marcada por la convicción de su entrenador y por la necesidad de seguir construyendo un ataque competitivo para la próxima década.