Hansi Flick le suplica a Deco un fichaje: "Lo necesito ya"

El FC Barcelona vuelve a encontrarse ante una de esas encrucijadas que definen una temporada. El equipo compite, resiste y se reinventa, pero hay una carencia que empieza a ser demasiado evidente. Hansi Flick lo tiene claro y no lo esconde: el Barça necesita con urgencia un central. No mañana, no el próximo curso. Ahora. El técnico alemán ya ha trasladado su preocupación a la dirección deportiva y ha sido directo con Deco: sin refuerzos atrás, el proyecto corre riesgos innecesarios.

Una urgencia defensiva que preocupa al cuerpo técnico

Flick ha analizado al detalle la plantilla y entiende las limitaciones económicas del club, pero la realidad del césped es tozuda. Lesiones, falta de continuidad y una defensa demasiado expuesta están obligando al equipo a vivir al límite cada partido. El entrenador no pide estrellas mediáticas ni fichajes de impacto por imagen. Pide fiabilidad. Pide orden. Pide un central que dé seguridad inmediata a un bloque que aspira a competir en todas las competiciones.

El mensaje ha sido claro y casi emocional. Flick siente que el equipo está respondiendo en actitud y compromiso, pero sin una pieza clave atrás, cualquier plan táctico se tambalea. La presión alta, la salida limpia de balón y el control de los partidos empiezan desde la defensa. Y ahí es donde el Barça está pagando un peaje demasiado alto.

🚨 Hansi Flick is pleading with Barcelona officials to sign a new centre-back but the club have not been impressed by the available options for the prices asked.



Instead, they prefer to wait until the summer to pursue either Borussia Dortmund’s Nico Schlotterbeck or Crystal… pic.twitter.com/FH7yochTMQ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 24, 2025

El Barça duda ahora y mira al verano con paciencia calculada

Desde los despachos, sin embargo, la visión es distinta. El club no termina de convencerse con las opciones que ofrece el mercado invernal. Los precios son elevados y los perfiles disponibles no acaban de encajar en la idea a medio plazo. Por eso, la dirección deportiva prefiere resistir y esperar al verano, cuando aparecen nombres que sí generan consenso.

En la agenda azulgrana destacan dos perfiles muy concretos. Por un lado, Nico Schlotterbeck, actualmente en el Borussia Dortmund, un central potente, con salida de balón y experiencia en grandes escenarios. Por otro, Marc Guéhi, líder silencioso del Crystal Palace, más sobrio pero muy fiable.

La pregunta es si el Barça puede permitirse esperar. Flick cree que no. Deco pide calma. Y entre la urgencia del presente y la planificación del futuro, el club se juega mucho más que un simple fichaje. Se juega la estabilidad de todo un proyecto.