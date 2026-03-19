Hansi Flick lo señala tras la goleada del Barça: no puede seguir en el equipo

El FC Barcelona firmó una exhibición ante el Newcastle (7-2) y ya está en cuartos de la Champions League. Sin embargo, la noche dejó un nombre señalado: Ronald Araújo. La decisión de Hansi Flick empieza a ser clara.

Una goleada que confirma el proyecto del Barça

El FC Barcelona vivió una de esas noches europeas que marcan el rumbo de una temporada. El conjunto azulgrana goleó con contundencia al Newcastle United por 7-2 en un partido que dominó de principio a fin, especialmente en una segunda mitad donde el vendaval ofensivo fue simplemente imparable.

El equipo dirigido por Hansi Flick mostró una versión reconocible, con presión alta, circulación rápida y una gran eficacia de cara a portería. La Champions League, el gran objetivo del club esta temporada, vuelve a ilusionar a la afición culé, que ve cómo su equipo crece en cada eliminatoria.

Con esta victoria, el Barça se mete en los cuartos de final, reafirmando su candidatura en la competición europea. Jugadores como el ataque azulgrana, el centro del campo y la solidez colectiva están siendo claves en este momento del curso. Todo funciona… o casi todo.Porque en medio de la euforia por la goleada, hay una situación que empieza a generar ruido dentro del vestuario y en el entorno del club.

Ronald Araújo, en el punto de mira

El nombre propio de la noche, más allá del marcador, fue el de Ronald Araújo. Y no precisamente por motivos positivos. El central uruguayo comenzó el partido desde el banquillo, una decisión que ya dejaba entrever que algo no encaja del todo en los planes actuales de Flick. En un partido clave de Champions, apostar por otros defensores es una señal clara. Sin embargo, el destino le dio una oportunidad inesperada.

La lesión de Eric García obligó al técnico alemán a introducir a Araújo en el terreno de juego. Era el momento perfecto para reivindicarse, para demostrar que sigue siendo ese central dominante que en el pasado fue indiscutible en la defensa del Barça. Pero la realidad fue otra.

Araújo dejó dudas en varios tramos del encuentro. Problemas en la colocación, dificultades en la salida de balón y cierta inseguridad en acciones defensivas comprometidas. En un equipo que busca precisión y control, esos detalles pesan demasiado. El contraste con el rendimiento colectivo del equipo fue evidente. Mientras el Barça brillaba, el central no lograba transmitir la misma confianza.

🔴Cambio obligado por lesión en el Barcelona



▶️Entra Ronald Araujo y se marcha Eric García pic.twitter.com/1PIJaSZZNo — BeSoccer (@besoccer_ES) March 18, 2026

Una decisión inevitable para el Barça

La sensación que queda tras el partido es contundente. Ronald Araújo ha pasado de ser una pieza clave del proyecto a convertirse en una incógnita dentro del sistema de Hansi Flick.

El fútbol de élite no espera, y menos en competiciones como la Champions League, donde cada error puede marcar una eliminatoria. El técnico alemán parece haber tomado nota. No ha hecho declaraciones explosivas, pero sus decisiones hablan con claridad. Dejarlo en el banquillo y ver su rendimiento posterior refuerzan la idea de que su papel en el equipo está cambiando.

El mercado de fichajes, la planificación deportiva y el futuro de la defensa azulgrana entran ahora en escena. El Barça deberá decidir si apuesta por recuperar la mejor versión del jugador o si, por el contrario, considera que su ciclo en el club ha llegado a su fin.

Porque mientras el equipo sigue avanzando con paso firme en Europa, también redefine su identidad. Y en ese proceso, no todos los nombres tienen garantizado su sitio. La goleada ante el Newcastle deja una conclusión clara: el Barça está preparado para competir al máximo nivel. Pero también evidencia que hay decisiones difíciles por tomar. Y una de ellas apunta directamente a Ronald Araújo.