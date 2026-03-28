Hansi Flick, muy enfadado: la situación de Raphinha le supera

El FC Barcelona recibe un duro golpe tras la lesión de Raphinha con Brasil. Hansi Flick pierde a una pieza clave en plena LaLiga y Champions League.

Un contratiempo que sacude al Barça

El FC Barcelona no esperaba una noticia así en un momento clave de la temporada. La lesión de Raphinha durante un compromiso con la selección de Brasil ha encendido todas las alarmas en el club azulgrana. El extremo sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, una dolencia que, según las primeras estimaciones médicas, le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente cinco semanas.

Este contratiempo llega en el peor momento posible. El Barça se encuentra inmerso en la lucha por LaLiga y afrontando compromisos decisivos en la Champions League, donde cada detalle puede marcar la diferencia. Perder a un jugador como Raphinha, que estaba atravesando uno de sus mejores momentos de forma, supone un golpe importante tanto a nivel deportivo como emocional.

El futbolista ya ha regresado a Barcelona para someterse a nuevas pruebas médicas y comenzar su proceso de recuperación. Mientras tanto, el cuerpo técnico reorganiza piezas para afrontar un calendario exigente sin uno de sus hombres más determinantes en ataque.

Comunicado médico ❗



Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia.



Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento… pic.twitter.com/zYLMa6ztb3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 27, 2026

Flick, molesto por la situación con las selecciones

La reacción de Hansi Flick no se ha hecho esperar. El técnico alemán, que ya había mostrado en otras ocasiones su preocupación por el desgaste de los jugadores en compromisos internacionales, ha visto en este episodio la confirmación de sus temores.

En el entorno del club se percibe claramente su malestar. Flick considera que el calendario internacional y la acumulación de partidos están afectando directamente al rendimiento y la disponibilidad de sus futbolistas. La lesión de Raphinha ha sido, en este sentido, la gota que colma el vaso.

El entrenador entiende que pierde a un jugador clave en un momento decisivo. Raphinha no solo aportaba desequilibrio en banda, sino también goles y capacidad de generar peligro constante. Su ausencia obliga al técnico a replantear el esquema ofensivo y confiar en otras alternativas.

Además, esta situación abre un debate recurrente en el fútbol moderno: el equilibrio entre clubes y selecciones. En el FC Barcelona, este tipo de lesiones genera una frustración evidente, especialmente cuando afectan a piezas fundamentales del equipo.

🚨 BREAKING: Hansi Flick was already angry at the previous injuries during international breaks, and the latest one with Raphinha made it worse.



The club are in a state of extreme anger and confusion. They don't see the point in risking the player for a friendly.



— @sport pic.twitter.com/PULvZuUiyh — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 27, 2026

Un problema deportivo que obliga a reaccionar

Más allá del enfado, el Barça debe centrarse en encontrar soluciones. La baja de Raphinha deja un vacío importante en el ataque, y jugadores como Lamine Yamal o incluso Ferran Torres deberán asumir más protagonismo en las próximas semanas.

El reto no es menor. Mantener el nivel competitivo sin uno de los jugadores más en forma del equipo exigirá ajustes tácticos y una mayor implicación colectiva. Flick tendrá que gestionar los minutos y evitar nuevas sobrecargas en una plantilla ya exigida.

En paralelo, el club sigue de cerca la evolución del brasileño. La prioridad es que regrese en las mejores condiciones posibles, sin forzar plazos que puedan agravar la lesión. El fútbol no se detiene. Y en el FC Barcelona, saben que deberán adaptarse rápido a una situación que nadie esperaba.